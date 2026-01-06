El programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) representa una oportunidad sin precedentes para miles de familias mexicanas que ganan entre uno y dos salarios mínimos y no han podido acceder a una vivienda propia.

Con un precio máximo de 700 mil pesos, estas casas están diseñadas para sectores tradicionalmente excluidos del mercado inmobiliario y del sistema crediticio convencional.

La construcción de estas viviendas comenzó en febrero de 2025 con una meta inicial de más de 50 mil unidades distribuidas en 30 entidades federativas . El programa forma parte de la estrategia nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el déficit habitacional que afecta especialmente a jóvenes, madres de familia y adultos mayores sin patrimonio inmobiliario.

Cuáles son los requisitos mínimos para acceder al programa

Para ser elegible en el programa de Conavi, los interesados deben cumplir con criterios básicos pero específicos:

Tener ingresos mensuales equivalente a uno o dos salarios mínimos considerando el aumento de 2026 que llevó el salario a 315.04 pesos diario,

Los solicitantes deben ser mayores de 18 años

tener dependientes económicos

comprobar residencia de al menos cinco años en su localidad actual.

No ser derechohabiente del Infonavit o Fovissste, ya que el programa está dirigido exclusivamente a personas sin acceso a estos sistemas de crédito hipotecario.

Tampoco pueden participar quienes ya sean propietarios de alguna vivienda.

El proceso de inscripción se realiza mediante un censo casa por casa que servidores de la nación debidamente identificados ejecutan en zonas de alta marginación y mayor necesidad habitacional. La incorporación al programa es totalmente gratuita y prioriza a comunidades indígenas, jefas de familia, personas con discapacidad y habitantes de regiones prioritarias identificadas por la Secretaría del Bienestar.

Cuáles son las principales características de las viviendas

Las casas construidas por Conavi tienen entre 40 y 60 metros cuadrados de superficie habitable, equipadas con servicios básicos completos: instalación hidráulica, eléctrica y drenaje sanitario. Según los criterios técnicos de la comisión, cada vivienda cuenta con baño de 3 metros cuadrados mínimo y cocina de 4 metros cuadrados, garantizando espacios funcionales y dignos.

La ubicación estratégica es otro factor diferenciador del programa. Las unidades habitacionales se construyen cerca de escuelas, centros de trabajo y zonas industriales para facilitar el acceso a servicios educativos, oportunidades laborales y transporte público. Esta planificación urbana busca evitar la marginación territorial que históricamente ha afectado a desarrollos de vivienda social en México.

Una vez finalizado el censo inicial, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará listados preliminares de personas preseleccionadas en su portal oficial. Los beneficiarios recibirán contacto telefónico, por SMS o WhatsApp para programar visitas domiciliarias de verificación donde deberán presentar documentación adicional que respalde la información proporcionada durante el registro.

Quienes no fueron incluidos en el censo casa por casa tendrán oportunidad de inscribirse posteriormente a través de módulos de atención que Conavi habilitará en diversas entidades. El gobierno federal insiste en que solo personal autorizado y debidamente acreditado puede realizar registros legítimos, advirtiendo a la población sobre posibles fraudes que prometan acceso anticipado al programa a cambio de pagos irregulares.