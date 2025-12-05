Una medida fiscal que traerá alivio a miles de automovilistas acaba de ser anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. A partir del próximo año, los propietarios de vehículos con valores considerablemente más altos no deberán pagar la tenencia vehicular, un impuesto que históricamente generó controversia entre los contribuyentes.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia para incrementar los ingresos propios de la capital mexicana, que se distingue por ser la única entidad del país con mayor recaudación propia que federal.

El nuevo límite que cambia las reglas del juego para los conductores

La administración capitalina elevó de manera drástica el tope para la exención de la tenencia vehicular. Mientras que hasta ahora los automóviles con valor de hasta 250,000 pesos quedaban libres de este gravamen, la nueva disposición amplía este beneficio a vehículos valuados hasta en 638,000 pesos.

Este incremento representa casi el triple del límite anterior, lo que significa que propietarios de automóviles de segmentos medios y premium podrán acceder al subsidio. El monto incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que simplifica el cálculo para los contribuyentes.

Las autoridades están considerando además una simplificación administrativa para que el valor corresponda directamente al de factura, eliminando cálculos complejos relacionados con depreciaciones del vehículo.

Qué es la tenencia vehicular en México

La tenencia vehicular en México es un impuesto anual que se paga por la posesión de un vehículo, sin importar que se use o no. A partir de 2012 dejó de ser un impuesto federal y pasó a ser de carácter estatal, por lo que cada entidad federativa decide si la mantiene, la elimina o la sustituye por el pago del refrendo.

Habrá también descuentos extraordinarios en infracciones de tránsito

Como parte complementaria de la estrategia de regularización vehicular, el gobierno capitalino ofrece descuentos de hasta 90% en multas de tránsito. Esta medida busca incentivar que los automovilistas regularicen sus adeudos pendientes.

El periodo para acceder a estos beneficios fiscales se extenderá de enero a marzo de 2026. Los trámites podrán realizarse en las tesorerías, módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y en las alcaldías de la Ciudad de México, con procesos diseñados para ser ágiles y sencillos.