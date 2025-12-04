La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una advertencia a toda la población mexicana consumidora de productos lácteos por una serie de marcas de queso que fueron desaprobadas por el Gobierno.

A través de un estudio de calidad que se publicó en la edición de diciembre de la Revista al Consumidor, el organismo gubernamental dio a conocer los resultados obtenidos tras un análisis realizado a 29 productos y reveló cuáles fueron los que no pasaron la prueba.

¿Cuál fue el estudio que realizó la PROFECO?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó varias marcas de un tipo de queso particular que se vende en los supermercados, como el queso manchego, utilizado comúnmente para hacer quesadillas.

El trabajo realizado implicó un estudio a 29 productos:

17 quesos manchegos

1 queso manchego español con denominación

de origen

1 queso manchego reducido en grasa

1 queso manchego deslactosado

5 quesos procesados que usan manchego

4 imitaciones

En todos los casos, se realizaron pruebas para evaluar distintos criterios, entre los que se destacaron: i nformación comercial , productos a granel, tipo de grasa, contenido energético, veracidad de la información, contenido neto, sodio y aporte nutrimental .

¿Qué problema detectó la PROFECO y cuáles son los quesos reprobados?

En función de la información que dio a conocer la PROFECO, todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado.

Los quesos que se encuentran desaprobados, según la PROFECO. (Foto: Revista al Consumidor).

Sin embargo, del total, cinco resaltan las palabras manchego o queso manchego, pero son quesos procesados:

Lala.

Great Value.

Kraft Singles.

Zwan Premium

Fud

Al mismo tiempo, dos de ellos declaran más grasa de la que en realidad contienen. Se trata de Charrúa (queso manchego a granel) y Casa del Campo (queso manchego semicurado), según informa la PROFECO.