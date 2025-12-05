Esta es la información que solicitan los bancos antes del año nuevo.

Todos los cuentahabientes del país deben prestar atención para evitar tener problemas con su dinero: la implementación definitiva del Monto Transaccional del Usuario (MTU).

El cambio está impulsado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene una fecha de cumplimiento final: el 1 de enero de 2026. A partir de ese día, el límite máximo que se puede transferir o pagar diariamente será oficial y mandatorio .

Si se omite el trámite, será la entidad bancaria la que ajuste los valores basándose en su historial. Aquí le detallamos qué debe hacer para proteger su patrimonio.

La fecha límite de los bancos: ¿Qué es el MTU?

El MTU es, esencialmente, un límite máximo diario de dinero que el usuario puede fijar para las transacciones que realiza a través de plataformas digitales. Si bien la medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, es el inicio de 2026 el que marca su obligatoriedad total en el sistema financiero mexicano.

El objetivo principal es blindar a los ciudadanos. Según las autoridades, se trata de una herramienta diseñada específicamente para combatir el robo de identidad y aumentar la seguridad de las operaciones. Al establecer un tope, se minimiza el daño potencial en caso de que su cuenta sea vulnerada por ciberdelincuentes.

Es crucial entender que esta regla aplica exclusivamente a las operaciones realizadas por:

Banca por internet (web).

Banca móvil (aplicaciones).

Incluye transferencias a terceros, pagos de servicios e incluso movimientos entre cuentas propias.

Quedan excluidas de esta regulación las operaciones que se realizan directamente en sucursales bancarias y en cajeros automáticos, ya que el foco está en la seguridad de los canales digitales.

El trámite de MTU será obligatorio dentro de muy poco tiempo. Pheelings Media

El riesgo de no actuar a tiempo: El candado automático del banco

El mayor riesgo para los cuentahabientes mexicanos no es la medida en sí, sino la omisión. Si usted llega al 1 de enero de 2026 sin haber fijado su propio MTU, la restricción se aplicará de oficio.

Cada banco calculará y asignará un monto por defecto basándose en un análisis del historial de transacciones, retiros y movimientos habituales.

Esta imposición automática puede tener un impacto negativo real en su día a día. Si el límite que el banco le asigna es inferior a las necesidades operativas que usted pueda tener (por ejemplo, el pago de una colegiatura, una hipoteca o la compra de un automóvil), podría restringir sus transferencias, impidiéndole realizar pagos o movimientos cruciales que superen ese monto calculado.

Cómo recuperar el control de su límite

La buena noticia para quienes olviden o pospongan la configuración es que la medida no es inamovible.

Los usuarios tienen la libertad de modificar su MTU en cualquier momento y las veces que sea necesario, incluso si el banco ya les ha asignado un límite por defecto. Este trámite, además, no genera ningún costo para el cuentahabiente.

Sin embargo, para garantizar la seguridad de su patrimonio, cada vez que decida ajustar su límite máximo de transferencia, su banco tiene la obligación de notificarle. Usted recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico para confirmar y validar la seguridad de la operación antes de que el nuevo monto sea efectivo.