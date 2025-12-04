Uno de los momentos de mayor tensión que se pueden vivir en el interior de un hogar durante una tormenta es el que se genera al intentar desconectar los artefactos eléctricos de la red para evitar que se quemen.

Si bien los individuos suelen pensar primero en la televisión o en los equipos de climatización, los especialistas advierten que en las casas hay un dispositivo mucho más frágil y que suele quedar expuesto sin que nadie lo note.

Es importante resaltar que el riesgo no se encuentra solamente en un rayo que impacta cerca, sino en las alteraciones que puede sufrir la red eléctrica cada vez que la atmósfera se carga de energía. Esos cambios repentinos que no se evidencian a simple vista pueden generar impulsos capaces de recorrer cables, enchufes y conexiones sin previo aviso.

¿Cuáles son los equipos que deben desenchufarse?

En la actualidad, los electrodomésticos modernos funcionan con componentes cada vez más pequeños y sensibles, lo que los vuelve mejores en términos de rendimiento, aunque vulnerables cuando predominan las tormentas eléctricas.

Los técnicos coinciden en que el módem y el router Wi-Fi son dos de los dispositivos que más se dañan cuando hay una tormenta eléctrica. Su problema principal es que no dependen de una sola vía de conexión: están enchufados a la red eléctrica y, al mismo tiempo, vinculados a la línea telefónica, al cable coaxial o a la fibra óptica.

El router del Wi-Fi es uno de los primeros artefactos que se deben desenchufar durante una tormenta eléctrica.

Esa doble entrada los convierte en una especie de “puente” perfecto para cualquier pico de tensión. Cuando la energía fluctúa, las pequeñas placas internas pueden quemarse de inmediato.

Por este motivo, no hace falta que un rayo caiga cerca de la vivienda: una simple variación fuerte en la zona puede inutilizar el puerto de entrada, la fuente o los capacitores. Por eso los especialistas recomiendan desconectar completamente el módem y el router, no solo apagarlos.

¿Cómo proteger el televisor y los artefactos más sensibles a los picos de tensión?

Aunque la televisión no es el primer artefacto que se recomienda retirar de la red, sigue siendo uno de los más afectados por tormentas eléctricas. Sus placas, especialmente en modelos LED, QLED y OLED, están diseñadas para funcionar con voltajes estables, y un solo impulso puede dañarlas de forma irreversible.

Para evitar pérdidas costosas, los técnicos sugieren: