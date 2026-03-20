Si alguna vez te pidieron tu Constancia de Situación Fiscal solo para que te den una factura, eso ya es ilegal — y tiene multa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que condicionar la emisión de un CFDI a la entrega de ese documento es una infracción sancionable con hasta 122,000 pesos. Aquí te explicamos qué cambió, qué es exactamente la CSF y por qué esto te importa la próxima vez que vayas a facturar. La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento oficial emitido por el SAT que concentra la información más relevante de tu perfil tributario: tus actividades económicas registradas, tus obligaciones fiscales activas, tu domicilio fiscal y tu régimen tributario. Lo que mucha gente no sabe es que la CSF no tiene fecha de vencimiento. No caduca ni necesita renovarse periódicamente: simplemente se actualiza de forma automática cuando tú mismo realizas algún cambio en tu RFC, como un cambio de domicilio, una modificación de régimen fiscal, una actualización de actividades económicas o la incorporación de tu CURP. Si no has cambiado nada, tu constancia sigue siendo válida sin importar cuándo la obtuviste. Puedes conseguirla desde el portal sat.gob.mx con tu contraseña o e.firma, a través de la app SAT Móvil, por SAT ID o incluso en oficinas físicas sin cita presentando una identificación oficial. Durante años se normalizó una práctica que, en realidad, nunca tuvo sustento legal: negocios, empresas e incluso empleadores exigían la Constancia de Situación Fiscal como requisito para expedir una factura electrónica o para timbrar nómina. El SAT salió a poner orden. La razón es sencilla: para facturar, el emisor únicamente necesita cuatro datos — RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal — sin que el contribuyente tenga que entregar ningún documento adicional. La CSF contiene información sensible y privada que le corresponde exclusivamente al contribuyente, y pedirla sin necesidad expone datos que no son relevantes para quien emite la factura. Ahora que queda claro que la CSF no es requisito, el proceso de facturación se simplifica considerablemente. Solo necesitas tener a la mano tu RFC, nombre completo o razón social, código postal de tu domicilio fiscal y tu régimen fiscal. Con esos cuatro datos, cualquier emisor puede generar tu CFDI sin pedirte nada más. Si en algún negocio, plataforma o empresa te condicionan la factura a la entrega de tu constancia, tienes derecho a negarte y, de ser necesario, reportar la situación ante el SAT como una infracción. Lo mismo aplica para los trabajadores: los empleadores no pueden exigir la CSF para el timbrado de nómina; en su lugar, deben solicitar los datos a través de un caso de aclaración mediante la ficha de trámite 44/CFF.