La decisión judicial establece límites contundentes sobre el cobro simultáneo de dos pensiones por el mismo concepto. La medida no es retroactiva ni afecta a todos los pensionados, pero sí obliga a revisar expedientes y suspender pagos duplicados cuando cubran el mismo riesgo de protección social. Para quienes dependen económicamente de ambos depósitos, esta resolución representa un ajuste financiero significativo que requiere atención inmediata. Miles de pensionados enfrentan un cambio radical en sus ingresos tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pone fin a una práctica que durante años benefició a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fallo no crea una nueva ley, sino que establece cómo debe interpretarse la existente, obligando al IMSS a actuar de manera homogénea en todos los casos similares detectados a partir de este año. La Suprema Corte determinó que ninguna persona puede recibir simultáneamente una jubilación contractual y una pensión por vejez o cesantía del IMSS bajo la Ley 73 cuando ambas derivan del mismo periodo laboral. La razón es clara: ambas prestaciones tienen el mismo objetivo, proteger económicamente al trabajador en su etapa de retiro. Según el criterio judicial, permitir el cobro de ambas pensiones representa una duplicidad indebida, ya que la jubilación contractual ya integra —y en muchos casos supera— el beneficio económico de la pensión legal. Esta interpretación unifica la forma en que el IMSS debe aplicar la normativa vigente, eliminando la posibilidad de mantener dos pagos por el mismo concepto de vejez. Es esencial señalar que no se verán afectados aquellos que perciben pensiones por conceptos distintos, tales como invalidez, riesgos de trabajo, viudez u orfandad. Asimismo, quienes reciben pensiones de regímenes diferentes, como IMSS e ISSSTE, siempre que estén debidamente justificados y no abarquen el mismo riesgo, no sufrirán alteraciones en sus beneficios. Los individuos directamente afectados son aquellos trabajadores que actualmente reciben dos pensiones por vejez: Los especialistas sugieren las siguientes acciones ante la revisión de expedientes por parte del IMSS, que busca identificar casos de duplicidad en los pagos. En caso de detectar alguna irregularidad, se notificará y se procederá a la suspensión de uno de los pagos.