El precio de la gasolina de bajo octanaje, equivalente a la Magna, se ubicó en un promedio de MXN $11.50 por litro en Texas, de acuerdo con datos de la AAA, lo que contrastó con un rango de MXN $23.3 a MXN $23.6 pesos por litro en México.

El valor del combustible en Texas es mucho menor que en México debido a factores como la caída en los precios internacionales del petróleo, a lo que se suma una menor demanda, un mercado más robusto -que impulsa la competencia- y a que la gasolina en Estados Unidos no tiene impuestos adicionales al correspondiente al Valor Agregado.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, la gran diferencia entre el precio del combustible en México y Estados Unidos es la carga fiscal.

En México, además del Impuesto al Valor Agregado que es de 16% por litro, el gobierno federal cobra una cuota adicional de hasta MXN $6 por litro en la gasolina Magna del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que representa aproximadamente 83% del mercado mexicano.

En México hubo una apreciación del tipo de cambio, que debería repercutir en el precio de la gasolina hacia la baja, situación que no ocurrió.

“No es algo nuevo de este año, pero el hecho de que haya bajado el tipo de cambio nada más permitió que el gobierno siguiera recaudando”, dijo la analista.

Durante su tercera campaña presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a bajar el precio de la gasolina Magna a MXN $10 por litro. Sin embargo en su sexenio el precio aumentó 22.5%.

En diciembre de 2018 el precio promedio de la gasolina Magna se ubicó en MXN $19.5, mientras que al cierre de octubre del año pasado, el promedio fue de MXN $23.9 por litro.

¿El año que entra sí bajará la gasolina?

Mientras tanto, en México, la Secretaría de Hacienda publicó que la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentará 3.8% el año entrante, por lo que la tarifa máxima, solo del impuesto, será de MXN $6.7 pesos por litro para la gasolina Magna.

Sin embargo, tanto la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres como la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguraron que se alcanzó un acuerdo con el sector privado para que el precio del combustible no rebase MXN $24 por litro el año entrante.