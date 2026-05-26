En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 26 de mayo de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,58 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,75 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,67 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un 1.11% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.29%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 26 de mayo de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.455 euros hasta los 1.772 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.779 euros

Granada: 1.499 euros hasta los 1.791 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 26 de mayo en España?

Durante este martes, 26 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: desde los 1.365 euros hasta los 1.729 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.695 euros

Granada: desde los 1.369 euros hasta los 1.692 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.615 euros hasta los 1.699 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.729 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches. Ofrece buen rendimiento, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.889 euros

Valencia: desde 1.535 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde 1.705 euros hasta los 1.839 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: