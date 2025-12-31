Para 2025, la producción de hidrocarburos líquidos se contrajo a 1 millón 722.2 mil barriles diarios.

En esta noticia Los impuestos al rescate

La caída en los precios internacionales del petróleo, sumada a la disminución de la producción del hidrocarburo por parte de Pemex, causaron una disminución de 19.2% en los ingresos que aportó la empresa, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los ingresos por impuestos se mantuvieron fuertes, debido al consumo, el aumento al salario mínimo y la política de fiscalización, señala Hacienda.

Entre enero y noviembre de este año, los ingresos que la empresa dio al país, sin apoyo, representaron MXN $596,000 millones, lo que se compara con MXN $710,200 millones del mismo periodo del año anterior.

El documento de la Secretaría de Hacienda refleja una caída de 12.6% en el precio internacional de la Mezcla Mexicana de Exportación, que pasó de un promedio de u$s 71.2 por barril, a u$s 62.2 dólares en este año.

Además, la plataforma de exportación de petróleo de México también se redujo: entre enero y noviembre del año pasado Pemex exportó un promedio de 813.3 mil barriles diarios, lo que contrasta con 652.2 mil barriles diarios de este año.

El paquete económico de este año estimó que la plataforma de exportación se mantendría en 906.4 mil barriles diarios, por lo que el programa fue muy optimista en comparación con la realidad, pues fue incluso superior a lo obtenido el año anterior.

En materia de producción, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres señaló que hubo una reducción de 7% en el lapso de referencia.

Entre enero y noviembre del año pasado, la producción de hidrocarburos líquidos, misma que incluye el petróleo y los condensados, se ubicó en 1 millón 851.8 mil barriles diarios.

Para este año, la cifra se contrajo a 1 millón 722.2 mil barriles diarios.

La Secretaría de Hacienda destacó que los ingresos no petroleros, que en su mayoría se componen de impuestos, se mantuvieron sólidos, al mostrar un crecimiento anual de 4.4%, y superar por MXN $117,000 millones la expectativa del presupuesto.

“La recaudación tributaria continuó creciendo, con un aumento de 4.6% real anual, sumando tres años consecutivos de incrementos para el periodo enero-noviembre. Este desempeño obedeció a la ampliación de la base gravable, el combate al contrabando y la incorporación de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización. Frente al programa, los ingresos tributarios superaron lo esperado en MXN $99,000 millones”, detalla el reporte.

Otros factores que aportaron a la recaudación fiscal fueron el incremento al salario mínimo, el empleo formal y los dividendos empresariales, destaca Hacienda.