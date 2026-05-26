La decisión se encuentra en evaluación y dependerá de varias variables económicas y fiscales.

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El Gobierno de Gustavo Petro analiza un nuevo incremento en el precio de la gasolina para junio de 2026, en medio de las presiones fiscales que sigue enfrentando el país por el costo de los subsidios a los combustibles.

La posibilidad fue confirmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró que actualmente se estudian distintas variables económicas antes de tomar una decisión definitiva sobre el valor del galón.

El escenario vuelve a generar preocupación entre millones de conductores, especialmente después de varios meses marcados por aumentos y reducciones consecutivas en el precio de los combustibles.

¿Cuáles son las razones detrás del posible nuevo aumento de gasolina?

El posible aumento tiene relación directa con el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que durante años permitió mantener parcialmente subsidiado el precio de la gasolina y el ACPM en Colombia.

Gustavo Petro quiere aumentar el precio de la gasolina a partir de junio: ¿en cuánto quedaría el galón? Imagen creada con ChatGPT

Aunque Colombia produce petróleo, el valor local del combustible no depende únicamente de la producción nacional. El país también importa gasolina refinada y, además, el precio interno está atado a factores internacionales como el petróleo Brent y la cotización del dólar.

Durante varios años, el FEPC asumió buena parte de esa diferencia para evitar golpes fuertes al bolsillo de los colombianos. Sin embargo, ese sistema dejó un enorme hueco fiscal que el Gobierno busca cerrar de manera gradual.

Por esa razón, la administración Petro mantiene la estrategia de desmontar lentamente los subsidios, aplicando ajustes periódicos en el precio del combustible.

¿De cuánto sería el aumento de la gasolina en junio de 2026?

Por ahora, el Gobierno no ha confirmado una cifra exacta sobre cuánto subiría el galón en junio. Sin embargo, desde el Ministerio de Minas reconocen que el escenario más probable es que sí exista un nuevo incremento.

El ministro Edwin Palma aseguró que la intención es encontrar un equilibrio entre las finanzas públicas y el impacto que tendría la medida sobre los hogares colombianos.

Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina ronda los $15.849 por galón, luego del incremento aplicado en mayo. Si se concreta una nueva alza en junio, el valor podría acercarse nuevamente a máximos históricos en varias ciudades del país.

¿Qué factores definirán el nuevo precio de la gasolina en Colombia?

La decisión final dependerá de varios elementos económicos que el Gobierno revisa junto al Ministerio de Hacienda. Entre los principales factores aparecen:

El comportamiento internacional del petróleo.

La tasa de cambio del dólar.

El estado actual del FEPC.

La situación fiscal del país.

El costo de importación de combustibles refinados.

Además, el conflicto geopolítico en Oriente Medio sigue generando volatilidad en el mercado internacional del crudo, situación que podría meterle más presión al precio interno de la gasolina.

¿Cómo ha cambiado el precio de la gasolina en Colombia este año?

El comportamiento del combustible durante 2026 ha tenido movimientos mixtos, con meses de reducción y otros de fuertes incrementos.

Así ha sido la variación del precio del galón en Colombia:

Enero: aumento de $90.

Febrero: reducción de $500.

Marzo: reducción de $500.

Abril: aumento de $375.

Mayo: aumento de $400.

Hasta ahora, el balance acumulado del año deja una reducción cercana a $135 por galón. Sin embargo, ese alivio podría desaparecer si el Gobierno confirma un nuevo ajuste en junio.

¿Cuándo anunciarán el nuevo precio de la gasolina?

La decisión oficial se conocería a finales de mayo, luego de las reuniones técnicas entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía.

Por ahora, el Gobierno insiste en que cualquier incremento se hará de manera gradual para evitar un golpe más fuerte sobre el bolsillo de los colombianos, aunque reconoce que el país no puede seguir sosteniendo indefinidamente los subsidios a los combustibles.