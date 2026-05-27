Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,57 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,75 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,67 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.48% en el precio de la gasolina y del 0.06% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 27 de mayo de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.469 euros hasta los 1.768 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.779 euros

Granada: 1.625 euros hasta los 1.849 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 27 de mayo en España?

Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.375 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.689 euros

Granada: desde los 1.545 euros hasta los 1.689 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.47 euros hasta los 1.688 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.705 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.879 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.845 euros

Granada: desde 1.735 euros hasta los 1.839 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: