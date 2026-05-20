Requisitos para que los estudiantes pasen de grado en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acuerdo que emitió la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la prohibición de reprobar a estudiantes de nivel básico. Dicha medida aplica tanto en escuelas públicas como privadas, por lo que todos los alumnos de México se verán beneficiados.

Restricciones de la SEP para la promoción de estudiantes en México

La resolución surgió a partir de un amparo promovido por el Colegio El Roble, institución privada que buscaba conservar la posibilidad de reprobar a alumnos que no cumplieran con criterios académicos o de asistencia. No obstante, las normas de la SEP establecen que en preescolar y primer año de primaria habrá promoción automática, sin tomar en cuenta calificaciones ni porcentaje de asistencia.

En el caso de los grados restantes de primaria y secundaria, la norma flexibiliza los requisitos de acreditación al eliminar la exigencia de contar con al menos 80% de asistencia. Además, es posible regular la cursada para quienes no aprueben todas las materias.

Fallo de SCJN sobre restricciones de la SEP en México

La decisión de la prohibición de la reprobación de los alumnos aplica a escuelas públicas y también a planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional. En esta línea, la Corte señaló que la SEP tiene facultades para establecer lineamientos de evaluación y promoción escolar.

Con la validación del máximo tribunal, las instituciones académicas deberán cumplir con las reglas y permitir el avance de los estudiantes sin reprobarlos por inasistencias, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

El acuerdo elimina como requisito obligatorio el 80% de asistencia para acreditar el ciclo escolar.

¿Qué cambios se han dado en la educación actual?

La SEP argumentó que los cambios en los criterios de aprobación escolar buscan garantizar el acceso y permanencia de niños y adolescentes en las aulas, evitando que factores externos como problemas económicos o situaciones extraordinarias afecten la continuidad educativa.

Cabe destacar que el acuerdo de la SEP permite que estudiantes de secundaria puedan avanzar de grado incluso con hasta cuatro materias no aprobadas . La única excepción se contempla en situaciones graves y plenamente justificadas, conforme a criterios definidos por la autoridad educativa.

Qué argumentó la Suprema Corte sobre la flexibilización de la SEP

La SCJN consideró que impedir el avance escolar por motivos de asistencia o desempeño puede profundizar desigualdades sociales y afectar el desarrollo de los niños y adolescentes.

Tanto el acuerdo de la SEP como su validación por parte de la Corte forman parte de una política pública enfocada en fortalecer el acceso y permanencia escolar, priorizando el bienestar y los derechos de los estudiantes sobre criterios sancionatorios o restrictivos.