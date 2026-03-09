El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alertas este lunes 9 de marzo ante la llegada simultánea de dos sistemas meteorológicos de gran intensidad que castigarán a México durante más de dos días consecutivos. La combinación de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el Frente Frío número 40 pone en estado de alerta a prácticamente todo el territorio nacional, desde el noroeste hasta el sureste, con fenómenos que van desde nevadas en las sierras del norte hasta lluvias torrenciales e inundaciones en ciudades y zonas costeras. La Cuarta Tormenta Invernal avanza con fuerza sobre Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, arrastrando consigo lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y la posibilidad real de nevada o aguanieve en las zonas serranas de esos estados. En Chihuahua y Durango, los termómetros podrían desplomarse hasta los -10 grados centígrados durante la madrugada, condiciones que generarán heladas severas en comunidades de altura. Los vientos más destructivos se concentrarán precisamente en esa franja: ráfagas de entre 60 y 80 km/h en Chihuahua, Durango y Coahuila. El fenómeno no se quedará confinado al norte del país. Canales de baja presión distribuidos a lo largo del territorio nacional, combinados con la entrada sostenida de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, dispararán una cadena de chubascos con descargas eléctricas y posible granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República. La Ciudad de México y el Estado de México no se salvan: por la tarde se esperan cielos nublados con probabilidad de lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y granizo. La temperatura mínima en la capital rondará los 10 a 12 grados, mientras que en Toluca podría caer hasta los 3 grados. Las zonas altas del Estado de México enfrentarán además bancos de niebla desde las primeras horas de la mañana, lo que complica el tránsito en carreteras de montaña. Más al sur y al este, estados como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas también recibirán intervalos de chubascos con descargas eléctricas. Mientras la sierra chihuahuense amaneció bajo cero, el istmo de Oaxaca y el noroeste de Guerrero registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados, niveles que la autoridad meteorológica clasifica como onda de calor activa y que representan un riesgo real para la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas que trabajan a la intemperie. La onda de calor también persistirá con fuerza en el sur y suroeste de Jalisco, el este de Colima, el centro y suroeste de Michoacán, el centro y sur de Guerrero, el sur y este de Oaxaca, y el oeste de Chiapas. En estas regiones, las máximas oscilarán entre 35 y 40 grados, con alta humedad relativa que hará sentir el calor de forma todavía más agobiante.