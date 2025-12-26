Un sistema meteorológico de gran intensidad se aproxima a México, generando condiciones climáticas adversas que afectarán a millones de habitantes. La interacción de un canal de baja presión con un frente frío cercano propiciará un escenario complejo, con lluvias intensas, vientos fuertes y descensos significativos de temperatura a partir del viernes 26 de diciembre.

La convergencia de sistemas en el sureste generará acumulados de lluvia de hasta 75 mm y encharcamientos severos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Frente frío y canal de baja presión: la tormenta perfecta que azota el sureste

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un canal de baja presión ubicado en el sureste del país está interactuando con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios del Golfo de México. Esta convergencia de sistemas meteorológicos, sumada a la divergencia atmosférica, está creando condiciones ideales para precipitaciones significativas.

Las proyecciones indican acumulados de lluvia entre 50 y 75 milímetros en las zonas más afectadas, con potencial para generar encharcamientos severos y crecidas en ríos. Los expertos advierten que estas lluvias no serán pasajeras, sino que mantendrán su intensidad durante varias horas, complicando las actividades cotidianas y aumentando los riesgos para la población.

Vientos huracanados hasta 80 km/h ponen en peligro estructuras y árboles

Además de las precipitaciones, los vientos representan una amenaza considerable. Se esperan corrientes de aire del norte con velocidades sostenidas de 30 a 40 kilómetros por hora, pero las rachas podrían alcanzar hasta 80 km/h, especialmente en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Estas velocidades son suficientes para derribar árboles, arrancar estructuras mal aseguradas y convertir objetos sueltos en proyectiles peligrosos. Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a asegurar todo tipo de instalaciones provisionales, evitar estacionarse bajo árboles y extremar precauciones al transitar por zonas con vegetación abundante.

Rachas de hasta 80 km/h y cambios de temperatura de 30°C a 8°C alertan sobre posibles daños y heladas nocturnas en distintas regiones. Fuente: archivo.

Del calor sofocante a las heladas: el contraste térmico que sorprenderá a la región

El fenómeno climático también traerá consigo marcados contrastes de temperatura en diferentes zonas. Mientras algunas localidades experimentarán máximas de hasta 30°C con humedad elevada que generará sensación de bochorno, otras enfrentarán descensos dramáticos con mínimas de hasta 8°C y presencia de heladas nocturnas.

San Cristóbal de las Casas registrará temperaturas cercanas a los 8 grados centígrados, acompañadas de neblina densa que reducirá significativamente la visibilidad en las carreteras de la región. En contraste, zonas como Tapachula mantendrán el calor húmedo característico con máximas de 30°C, pero con la amenaza constante de tormentas eléctricas aisladas durante la tarde.