El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este miércoles 12 de mayo que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante la jornada. Se espera una jornada con persistencia de lluvias en varios sectores del país, especialmente en las regiones Pacífica, Amazonía y partes del centro y occidente de la región Andina, además del sur de la Orinoquía. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Para este miércoles, la institución prevé lluvias fuertes y persistentes en gran parte del territorio nacional. Se esperan mayores acumulados de lluvia en los departamentos de: Las mismas condiciones se esperan en áreas de la Amazonía, especialmente hacia el occidente y sur de la región, con lluvias generalizadas de moderada a fuerte intensidad. En cuanto al resto del país, para la región Caribe se espera predominio de cielo entre despejado y parcialmente cubierto en el centro. Hacia el suroccidente se prevén lluvias moderadas en Córdoba, sur de Bolívar y Sucre. En Magdalena, Cesar y La Guajira las lluvias serán más débiles y ocasionales, principalmente durante la tarde y la noche. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas únicamente durante la noche. En cuanto a los fríos intensos, Bogotá podría tener mínimas que alcancen los 10 grados. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: