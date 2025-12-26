En esta noticia
Las celebraciones de fin de año vuelven a poner bajo presión la calidad del aire en la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, advierte que la combinación de pirotecnia y combustión eleva de forma abrupta los contaminantes tras la medianoche y recordó las multas y sanciones a quienes usen y revienten cohetes.
Según el Gobierno de CDMX, los registros oficiales indican que el 25 de diciembre y el 1 de enero se alcanzan “niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas”, con picos que se extienden durante la madrugada y afectan de forma directa a población vulnerable.
En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada confirmó multas de hasta 4.500 pesos para quienes enciendan cohetes o pirotecnia, aun cuando sea “por juego”, al tratarse de una conducta prohibida que impacta en la salud, el ambiente y la seguridad ciudadana.
El Gobierno de CDMX hará cumplir la ley si revientas cohetes
En su comunicado, Sedema y el Gobierno capitalino recordaron que las multas están amparadas por la Ley Ambiental de la CDMX, en cuyo artículo 213 " prohíbe la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto", citando también la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, donde la norma es clara en su artículo 28 fracción VII.
“'Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente', es una infracción contra la seguridad ciudadana”, señaló el comunicado.
La Ley de Cultura Cívica establece que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin permiso” es una infracción sancionable con multas, arresto administrativo o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del caso.
Más sanciones para quienes usen cohetes:
Sedema y el Gobierno de la Ciudad de México apelaron a los artículos 31 y 32 para generar mayor conciencia remarcando las multas:
“Se establecen las sanciones por realizar esta actividad sin autorización, que son acreedoras a multas que van de las 21 a 30 Unidades de Medida, así como arresto de 25 a 36 horas; y, trabajo comunitario de 12 a 18 horas”.
Un problema que se repite cada fin de año
La Sedema explicó que, aunque las detonaciones se concentran cerca de la medianoche, “las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada”, periodo crítico para la calidad del aire.
Este fenómeno se atribuye principalmente al uso masivo de fuegos artificiales, además de fogatas y quema de residuos, prácticas que agravan la contaminación y aumentan el riesgo para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Qué pide el Gobierno para reducir la contaminación
Las autoridades capitalinas llamaron a la ciudadanía a modificar hábitos durante las celebraciones, recordando que “la quema de cualquier tipo de material a cielo abierto está prohibida” por la legislación ambiental vigente.
- Evitar encender chimeneas, así como quemar cuetes y pirotecnia.
- No encender fogatas, principalmente en zonas donde exista riesgo de incendios forestales.
- Disminuir en lo posible el uso de carbón o leña, ya sea en interiores o exteriores.
- Evitar la quema de llantas, basura o cualquier otro residuo.
- Participar en la limpieza de calles y banquetas, humedeciendo un poco el suelo previamente a realizar el barrido para evitar el levantamiento de polvo.
- Mantener los vehículos en óptimas condiciones y apegarse al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para evitar que las unidades automotoras generen emisiones contaminantes que afecten la calidad del aire.
- En caso de detectar incendios, dar aviso a las autoridades correspondientes para que pueda ser controlado de forma adecuada.
Además del impacto ambiental, el Gobierno de CDMX advirtió que “el ruido y las explosiones generan miedo, ansiedad y estrés en los animales de compañía”, por lo que pidió a las familias crear entornos seguros durante Nochebuena y Año Nuevo.