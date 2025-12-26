El Gobierno de la CDMX está mucho más firme en las medidas de protección ambiental.

Las celebraciones de fin de año vuelven a poner bajo presión la calidad del aire en la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, advierte que la combinación de pirotecnia y combustión eleva de forma abrupta los contaminantes tras la medianoche y recordó las multas y sanciones a quienes usen y revienten cohetes.

Según el Gobierno de CDMX, los registros oficiales indican que el 25 de diciembre y el 1 de enero se alcanzan “niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas”, con picos que se extienden durante la madrugada y afectan de forma directa a población vulnerable.

Jefa de Gobierno de CDMX

En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada confirmó multas de hasta 4.500 pesos para quienes enciendan cohetes o pirotecnia, aun cuando sea “por juego”, al tratarse de una conducta prohibida que impacta en la salud, el ambiente y la seguridad ciudadana.

El Gobierno de CDMX hará cumplir la ley si revientas cohetes

En su comunicado, Sedema y el Gobierno capitalino recordaron que las multas están amparadas por la Ley Ambiental de la CDMX, en cuyo artículo 213 " prohíbe la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto", citando también la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, donde la norma es clara en su artículo 28 fracción VII.

“'Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente', es una infracción contra la seguridad ciudadana”, señaló el comunicado.

La Ley de Cultura Cívica establece que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin permiso” es una infracción sancionable con multas, arresto administrativo o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del caso.

Fuegos pirotécnicos. Fuente: Freepik.

Más sanciones para quienes usen cohetes:

Sedema y el Gobierno de la Ciudad de México apelaron a los artículos 31 y 32 para generar mayor conciencia remarcando las multas:

“Se establecen las sanciones por realizar esta actividad sin autorización, que son acreedoras a multas que van de las 21 a 30 Unidades de Medida, así como arresto de 25 a 36 horas; y, trabajo comunitario de 12 a 18 horas”.

Un problema que se repite cada fin de año

La Sedema explicó que, aunque las detonaciones se concentran cerca de la medianoche, “las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada”, periodo crítico para la calidad del aire.

Este fenómeno se atribuye principalmente al uso masivo de fuegos artificiales, además de fogatas y quema de residuos, prácticas que agravan la contaminación y aumentan el riesgo para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Multas por usar cohetes

Qué pide el Gobierno para reducir la contaminación

Las autoridades capitalinas llamaron a la ciudadanía a modificar hábitos durante las celebraciones, recordando que “la quema de cualquier tipo de material a cielo abierto está prohibida” por la legislación ambiental vigente.

Evitar encender chimeneas , así como quemar cuetes y pirotecnia.

No encender fogatas, principalmente en zonas donde exista riesgo de incendios forestales.

Disminuir en lo posible el uso de carbón o leña, ya sea en interiores o exteriores.

Evitar la quema de llantas , basura o cualquier otro residuo.

Participar en la limpieza de calles y banquetas, humedeciendo un poco el suelo previamente a realizar el barrido para evitar el levantamiento de polvo.

Mantener los vehículos en óptimas condiciones y apegarse al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para evitar que las unidades automotoras generen emisiones contaminantes que afecten la calidad del aire.

En caso de detectar incendios, dar aviso a las autoridades correspondientes para que pueda ser controlado de forma adecuada.

Además del impacto ambiental, el Gobierno de CDMX advirtió que “el ruido y las explosiones generan miedo, ansiedad y estrés en los animales de compañía”, por lo que pidió a las familias crear entornos seguros durante Nochebuena y Año Nuevo.