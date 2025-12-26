En esta noticia

Las celebraciones de fin de año vuelven a poner bajo presión la calidad del aire en la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente, Sedema, advierte que la combinación de pirotecnia y combustión eleva de forma abrupta los contaminantes tras la medianoche y recordó las multas y sanciones a quienes usen y revienten cohetes.

Según el Gobierno de CDMX, los registros oficiales indican que el 25 de diciembre y el 1 de enero se alcanzan “niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas”, con picos que se extienden durante la madrugada y afectan de forma directa a población vulnerable.

Jefa de Gobierno de CDMX
Jefa de Gobierno de CDMX

En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada confirmó multas de hasta 4.500 pesos para quienes enciendan cohetes o pirotecnia, aun cuando sea “por juego”, al tratarse de una conducta prohibida que impacta en la salud, el ambiente y la seguridad ciudadana.

Confirmado.Adiós a la propina en cafés y restaurantes: la norma que exige a los meseros no cobrar dinero extra por su servicio

El Gobierno de CDMX hará cumplir la ley si revientas cohetes

En su comunicado, Sedema y el Gobierno capitalino recordaron que las multas están amparadas por la Ley Ambiental de la CDMX, en cuyo artículo 213 " prohíbe la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto", citando también la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, donde la norma es clara en su artículo 28 fracción VII.

“'Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente', es una infracción contra la seguridad ciudadana”, señaló el comunicado.

La Ley de Cultura Cívica establece que “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin permiso” es una infracción sancionable con multas, arresto administrativo o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del caso.

Fuegos pirotécnicos. Fuente:  Freepik.
Fuegos pirotécnicos. Fuente:  Freepik.

Más sanciones para quienes usen cohetes:

Sedema y el Gobierno de la Ciudad de México apelaron a los artículos 31 y 32 para generar mayor conciencia remarcando las multas:

“Se establecen las sanciones por realizar esta actividad sin autorización, que son acreedoras a multas que van de las 21 a 30 Unidades de Medida, así como arresto de 25 a 36 horas; y, trabajo comunitario de 12 a 18 horas”.

Te puede interesar

La Suprema Corte prohibió la doble pensión para trabajadores del IMSS: los adultos mayores ahora deberán elegir

Un problema que se repite cada fin de año

La Sedema explicó que, aunque las detonaciones se concentran cerca de la medianoche, “las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada”, periodo crítico para la calidad del aire.

Este fenómeno se atribuye principalmente al uso masivo de fuegos artificiales, además de fogatas y quema de residuos, prácticas que agravan la contaminación y aumentan el riesgo para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Multas por usar cohetes
Multas por usar cohetes

Qué pide el Gobierno para reducir la contaminación

Las autoridades capitalinas llamaron a la ciudadanía a modificar hábitos durante las celebraciones, recordando que “la quema de cualquier tipo de material a cielo abierto está prohibida” por la legislación ambiental vigente.

  • Evitar encender chimeneas, así como quemar cuetes y pirotecnia.
  • No encender fogatas, principalmente en zonas donde exista riesgo de incendios forestales.
  • Disminuir en lo posible el uso de carbón o leña, ya sea en interiores o exteriores.
  • Evitar la quema de llantas, basura o cualquier otro residuo.
  • Participar en la limpieza de calles y banquetas, humedeciendo un poco el suelo previamente a realizar el barrido para evitar el levantamiento de polvo.
  • Mantener los vehículos en óptimas condiciones y apegarse al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para evitar que las unidades automotoras generen emisiones contaminantes que afecten la calidad del aire.
  • En caso de detectar incendios, dar aviso a las autoridades correspondientes para que pueda ser controlado de forma adecuada.

Además del impacto ambiental, el Gobierno de CDMX advirtió que “el ruido y las explosiones generan miedo, ansiedad y estrés en los animales de compañía”, por lo que pidió a las familias crear entornos seguros durante Nochebuena y Año Nuevo.

Documentos.Confirmada la CURP biométrica para 2026: dónde estarán los módulos para completar el trámite gratis