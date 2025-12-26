La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en México es de 17.92 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.96 pesos y un mínimo de 17.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.62%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos y se mantuvo estable en ciertos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.75%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.01%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que los inversores están confiando en la moneda en este momento.

En contraste, los días anteriores habían mostrado una ligera fluctuación, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos recientes que han generado optimismo entre los comerciantes.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar podría reflejar una mayor estabilidad económica y confianza en el futuro inmediato.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".