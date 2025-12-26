La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió una alerta por frío extremo y nieve intensa ante el avance de tormentas invernales que afectan a millones de personas en Estados Unidos. Las condiciones incluyen temperaturas bajo cero, nevadas persistentes y posibles cortes de energía.

El organismo advirtió que estos eventos climáticos aumentan el riesgo de accidentes dentro del hogar, especialmente durante apagones, cuando muchas familias recurren a generadores, calefactores portátiles o fuentes alternativas de calor.

¿A quiénes afecta la alerta por frío extremo y nieve intensa?

La advertencia alcanza a personas que enfrentan cortes eléctricos y necesitan calefaccionar sus viviendas de forma alternativa durante el frío extremo. El riesgo es mayor en hogares que utilizan generadores portátiles, carbón o calefactores móviles.

Según la CPSC, el principal peligro es la intoxicación por monóxido de carbono, un gas invisible que puede provocar pérdida de conciencia y muerte en pocos minutos si se acumula en espacios cerrados.

Recomendaciones clave para generadores durante apagones:

Nunca usar generadores dentro de viviendas, garajes o espacios cerrados.

Colocarlos siempre al aire libre , a más de 6 metros de la casa.

Mantener despejadas de nieve las ventilaciones de estufas y calderas.

Fuente: archivo.

Qué medidas recomienda el organismo ante frío extremo y nieve intensa

La CPSC recomienda extremar precauciones con calefactores portátiles, velas y fuentes de calor abiertas durante tormentas de nieve y frío extremo, debido al aumento de incendios domésticos en invierno.

También advierte sobre el uso de carbón en interiores y las fugas de gas, situaciones que pueden resultar fatales en pocos minutos, incluso sin señales evidentes de peligro.

Medidas de seguridad esenciales: