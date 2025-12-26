Petróleos Mexicanos (Pemex) alista una nueva emisión de deuda en el mercado bursátil que ya cuenta con la más alta calificación crediticia otorgada por Moody’s.

De acuerdo con un reporte de Moody’s Local México, la empresa productiva del Estado busca levantar hasta MXN $30,000 millones mediante la colocación de tres instrumentos identificados con las claves PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26-U.

La estructura de la emisión contempla distintos perfiles de plazo y tasa. El bono PEMEX 26 tendrá un vencimiento de cinco años, pagará intereses cada 28 días y estará referenciado a tasa variable. Por su parte, PEMEX 26-2 contará con un plazo de ocho años, con pagos de intereses semestrales y una tasa nominal. Finalmente, PEMEX 26-U será un instrumento de 10 años, con pagos semestrales y tasa fija.

Pemex con capacidad de pago

Las emisiones, que se encuentran amparadas bajo un programa autorizado por hasta MXN $100,000 millones, recibieron la calificación “AAA”, la más alta en la escala de Moody’s Local, con perspectiva estable. Esta nota indica una muy alta capacidad de pago y un riesgo crediticio mínimo.

De acuerdo con la agencia, la evaluación se sustenta en los recientes apoyos del Gobierno de México, orientados a fortalecer la liquidez de Pemex y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras de corto plazo.

“Moody’s Local México considera que estas operaciones, en conjunto con la Reforma Constitucional en Materia Energética y la publicación del Plan Estratégico 2025–2035, fortalecen el compromiso del Gobierno Federal de seguir impulsando la viabilidad operativa y financiera de la empresa”, señaló la calificadora.

Más interés con retos

El renovado interés del mercado por la petrolera también ha sido destacado por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, que recientemente señaló a Pemex como una de las empresas que observa con “particular interés”, principalmente por el atractivo diferencial de tasas frente a instrumentos gubernamentales y el respaldo explícito del Estado mexicano.

El Plan Estratégico de Pemex, presentado en agosto, tiene como objetivo central restablecer la viabilidad financiera de la empresa y reducir gradualmente su dependencia del apoyo fiscal. El programa contempla la creación de un fondo de inversión por MXN $250,000 millones, destinado a financiar proyectos estratégicos, así como a regularizar pagos a proveedores y contratistas.

Moody’s también destacó que otras acciones recientes —como la emisión de notas precapitalizadas por u$s 12,000 millones y la oferta pública para recomprar hasta 9,900 millones de dólares en bonos denominados en dólares y euros, con vencimientos entre 2026 y 2029— contribuirán a mejorar la liquidez, reducir presiones de corto plazo, optimizar el perfil de vencimientos y asegurar fondeo para los proyectos del plan estratégico.

No obstante, la agencia reconoce que Pemex aún enfrenta retos estructurales relevantes. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la deuda financiera total superó los u$s 100,300 millones, mientras que los pasivos con proveedores ascendieron a MXN $517,000 millones.

Estas cifras contrastan con una caída anual de 11% en los ingresos, que se ubicaron en MXN $378,880 millones, según su reporte financiero más reciente.

“La producción de crudo mantiene una tendencia descendente en los últimos trimestres, lo que implica la necesidad de inversiones de capital significativas para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico”, advirtió Moody’s.