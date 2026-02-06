Un fenómeno meteorológico de proporciones extraordinarias amenaza con azotar extensas regiones del territorio nacional durante las próximas dos jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas preventivas ante la llegada de un sistema climático que podría convertirse en uno de los eventos más severos registrados en años recientes. Los servicios meteorológicos nacionales confirmaron la aproximación de múltiples frentes atmosféricos que confluirán sobre el país, generando condiciones ideales para precipitaciones torrenciales sostenidas. Los modelos de predicción indican que la interacción entre masas de aire cálido y frío desencadenará un ciclo de lluvias prácticamente continuo que se extenderá por espacio de 48 horas. Este escenario climático extremo afectará principalmente las zonas centro, norte y costa este del territorio, donde se esperan acumulados pluviométricos que podrían superar los promedios mensuales en tan solo dos días. Las ráfagas de viento asociadas podrían alcanzar velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora en algunas localidades. Las autoridades de Protección Civil advirtieron sobre múltiples amenazas derivadas de este evento meteorológico. Entre los principales peligros se encuentran las inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, deslizamientos de tierra en áreas montañosas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como el colapso de sistemas de drenaje en ciudades densamente pobladas. Los especialistas también alertan sobre la posibilidad de afectaciones a la infraestructura eléctrica debido a la intensidad de las descargas atmosféricas y los vientos fuertes. Se recomienda a la población preparar provisiones básicas, mantenerse alejados de cauces de ríos y cuerpos de agua, evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales durante este período crítico.