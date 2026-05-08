El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas en gran parte del país, ante el avance de un sistema frontal que combina una gran tormenta negra con vientos huracanados y una densa cobertura de niebla. La situación se presenta especialmente crítica en el norte y noroeste del país, donde las lluvias de larga duración amenazan. A esto se suma una ola de calor extrema que mantiene temperaturas por encima de los 40 grados en más de veinte estados, convirtiendo el viernes 8 de mayo en uno de los días más complejos del año. El frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noroeste del territorio y, interactuando con los canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, desencadenará precipitaciones de gran intensidad durante toda la jornada. Los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas están en el centro de la alerta: tormentas eléctricas, granizo y reducción leve de la visibilidad en carreteras por bancos de niebla. En zonas de Nuevo León y Coahuila, las autoridades advierten incluso sobre la posible formación de torbellinos, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h en Chihuahua y Durango. Si bien parece contradictorio con tormentas en el norte, la ola de calor sigue activa en 27 estados. Baja California y Guerrero registrarán las temperaturas más altas del día, superando los 45 grados, mientras que Sonora, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán se mantendrán entre los 40 y 45 grados. Ciudad de México recibirá el fin de semana con el cielo parcialmente nublado. No obstante, esa nubosidad irá en aumento y se producirán lluvias acompañadas de un descenso de temperatura que se dará por la madrugada del sábado 9 de mayo. Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden intensificarse de forma repentina, especialmente durante la noche, y llamaron a seguir los canales oficiales para actualizaciones del clima en tiempo real.