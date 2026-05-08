Durante décadas, la pregunta sobre si estamos solos en el universo quedó sin resolver. Pero el 8 de mayo de 2026, algo cambió: el gobierno de Estados Unidos comenzó a publicar 162 documentos inéditos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI/UAP). La directiva, impulsada por el presidente Donald Trump, invita abiertamente a que “el público saque sus propias conclusiones”. En redes sociales, millones ya lo están haciendo y la conclusión que más está circulando no habla de extraterrestres, sino de algo mucho más perturbador: nosotros mismos, pero del futuro. En los últimos días, los términos P47 y P52 explotaron en redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios sostienen que no se trata de visitantes de otro planeta, sino de dos líneas evolutivas distintas de la propia humanidad: una ubicada aproximadamente 47.000 años en el futuro, y otra 52.000 años adelante. Según esta narrativa, ambas habrían evolucionado de forma tan radical que perderían los rasgos físicos que hoy consideramos humanos, lo que explicaría por qué serían confundidos con “alienígenas” en los supuestos encuentros documentados por militares y pilotos. Algunas versiones más elaboradas agregan que estas entidades tendrían capacidad de viajar en el tiempo o moverse entre dimensiones, convirtiéndose así en los verdaderos responsables de los fenómenos UAP que el Pentágono lleva décadas sin poder explicar. El misterio se profundizó cuando el nombre de Amy Eskridge —investigadora que trabajaba en proyectos de propulsión avanzada y falleció en 2022— comenzó a circular en redes sociales asociado a estas clasificaciones. Su historia fue usada para reforzar la idea de que “sabía demasiado”, aunque no existen pruebas de que haya investigado o mencionado directamente los conceptos de P47 o P52. Aun así, entre quienes llevan años estudiando los archivos filtrados de agencias como la AARO y la ODNI, estos códigos aparecen repetidamente. La hipótesis sostiene que no serían simples números de expediente, sino designaciones internas para dos categorías críticas de incidentes: aquellos en los que se detectó tecnología de origen desconocido operando dentro de la atmósfera terrestre, y aquellos en los que existiría registro de interacción directa con tripulaciones militares. Ninguno de los documentos publicados hasta ahora los menciona explícitamente, lo cual, para los defensores de esta teoría de conspiración, sería precisamente la prueba de que aún están siendo retenidos. Entre los archivos ya liberados hay dos casos que no hacen más que alimentar el fuego. El primero: la entrevista del FBI a un piloto de dron en septiembre de 2023, quien describió un “objeto lineal” que emitía luz intensa con bandas visibles en su interior, presente entre cinco y diez segundos antes de desaparecer sin dejar rastro. El segundo: una fotografía de la misión Apolo 17 de 1972 que muestra tres puntos en formación triangular, cuyo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un objeto físico, aunque sin consenso sobre su naturaleza. Para quienes defienden la teoría de P47 y P52, estas dos piezas no serían coincidencias ni errores de archivo: serían el borde visible de algo que el gobierno aún no está dispuesto a nombrar. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concluyente que confirme estas interpretaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, los documentos ya pueden consultarse a través del portal oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos, donde se habilitó un archivo digital con fotografías, videos e informes que durante años permanecieron clasificados. Según información publicada y retomada por AP News, la primera fase de la desclasificación incluye 162 archivos compuestos por cables diplomáticos, reportes del FBI, transcripciones de misiones de la NASA y diverso material gráfico que ahora puede revisarse sin restricciones.