El orden tradicional de los apellidos en México cambió tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir de este criterio, ya no será obligatorio colocar primero el apellido del padre en las actas de nacimiento y las familias podrán decidir libremente cómo registrar a sus hijos. La resolución tiene alcance nacional y obliga a los Registros Civiles a permitir que madres y padres acuerden el orden de los apellidos sin imponer preferencias automáticas. El cambio busca garantizar igualdad entre hombres y mujeres en el registro de identidad de niñas y niños. La decisión de la Suprema Corte eliminó la regla que daba prioridad automática al apellido paterno en las actas de nacimiento. Con este nuevo criterio, las familias podrán decidir si el menor llevará primero el apellido de la madre o el del padre. La SCJN señaló que imponer el apellido del hombre por encima del de la mujer viola principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución. Además, explicó que el orden de los apellidos no puede basarse en costumbres que coloquen a uno de los progenitores en una posición superior. El criterio ya debe aplicarse en todos los Registros Civiles de México, incluso en estados donde todavía existían normas locales que mantenían la prioridad del apellido paterno. Con las nuevas reglas, las madres y padres deberán acordar el orden de los apellidos al momento del registro de nacimiento. Por ejemplo, un menor podrá llevar primero el apellido materno y después el paterno si así lo decide la familia. El orden elegido para el primer hijo también deberá mantenerse para los demás hijos de la misma pareja, con el objetivo de conservar uniformidad en los registros familiares. Autoridades judiciales señalaron que esta medida evita conflictos legales y administrativos posteriores. Especialistas en derecho familiar explican que el cambio no modifica otros derechos relacionados con identidad, nacionalidad o filiación. La reforma únicamente elimina la preferencia automática hacia el apellido del padre. La discusión sobre el orden de los apellidos llegó a la Suprema Corte después de varios amparos promovidos por familias que buscaban registrar primero el apellido materno y recibieron negativas en oficinas del Registro Civil. En sus resoluciones, la SCJN sostuvo que las normas que obligaban a colocar primero el apellido del padre reforzaban estereotipos de género y prácticas discriminatorias. Por eso, estableció jurisprudencia para que todos los tribunales y autoridades civiles del país apliquen el mismo criterio. México se suma así a otros países de América Latina y Europa donde las familias ya pueden elegir libremente el orden de los apellidos. El nuevo esquema también podría influir en futuras reformas relacionadas con identidad, derechos familiares e igualdad de género dentro del sistema civil mexicano. Fuentes: