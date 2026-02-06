El sector de las telecomunicaciones en México atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración, con nuevos jugadores que intentan romper el histórico dominio de América Móvil. En ese escenario, Megacable aparece como una de las empresas que más creció en los últimos años, especialmente en servicios de internet y telefonía móvil. Detrás de esa expansión está Enrique Yamuni Robles, un empresario de bajo perfil mediático pero con una presencia cada vez más relevante en el negocio. Su compañía apuesta a convertirse en una alternativa sólida y competitiva frente al grupo encabezado por Slim. Enrique Yamuni es el fundador y presidente del consejo de administración de Megacable Holdings, empresa nacida en Guadalajara que se consolidó como una de las principales operadoras de telecomunicaciones en México. Su crecimiento estuvo marcado por una fuerte inversión en tecnología y redes de última generación, lo que le permitió expandirse desde la televisión por cable hacia servicios de internet y telefonía. Según estimaciones de Forbes, su fortuna ronda los 1,700 millones de dólares, aunque mantiene un perfil público bajo frente a otros empresarios del sector. Megacable es una empresa mexicana de telecomunicaciones que ofrece servicios de televisión de paga, internet y telefonía. En los últimos años, se destacó por su fuerte inversión en fibra óptica, lo que le permitió mejorar la calidad y velocidad de sus servicios. El paso clave llegó con su ingreso al mercado de telefonía móvil mediante un operador móvil virtual. Con esta movida, la compañía busca captar usuarios que actualmente dependen de Telcel, la firma líder de América Móvil. La estrategia de Megacable se apoya en paquetes integrados y precios competitivos. El objetivo es posicionarse como una alternativa sólida en un mercado dominado por un solo actor durante décadas. Carlos Slim domina la telefonía móvil en México a través de América Móvil, que concentra la mayor parte de los usuarios y los ingresos del sector. No obstante, el crecimiento sostenido de Megacable, con infraestructura propia, expansión regional y su ingreso al negocio móvil, empieza a alterar ese equilibrio. Aunque el liderazgo de Slim se mantiene, el avance de Enrique Yamuni refleja un cambio en la dinámica competitiva de un sector clave para la economía digital del país.