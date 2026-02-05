El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llamó a la población a mantenerse atenta y tomar las precauciones necesarias, ya que las condiciones de frío extremo y lluvias persistirán en los próximos días. Diferentes regiones del país se verán afectadas por el frente frío 33 y el fenómeno de La Niña. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la masa de aire ártico se desplazará hacia el oriente del Golfo de México, lo que provocará un cambio significativo en el clima. En febrero, el ambiente seguirá siendo de frío a muy frío en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país. Asimismo, persistirán vientos del norte con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo. A esto se suma la presencia de un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, el cual mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en entidades del noreste, oriente y sureste del país, incluido Veracruz. De acuerdo con los pronósticos de Conagua, entre el miércoles 4 y jueves 5 de febrero el frente frío 33 -junto con su masa de aire polar- avanzará sobre el país, provocando un nuevo descenso de temperaturas, así como chubascos y lluvias intensas en varias regiones, entre ellas Veracruz. Las autoridades no descartan la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, lo que podría marcar las temperaturas más bajas de la temporada. En zonas serranas de Veracruz y otras regiones se esperan mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius, así como heladas. Los efectos del cambio climático, asociados a los fenómenos de El Niño y La Niña, provocaron en meses recientes intensas olas de calor y cambios bruscos de temperatura en estados como Veracruz. En el caso específico de este estado, los fenómenos incrementaron significativamente las lluvias y obligaron a declarar emergencias, impactando de manera directa los presupuestos del gobierno estatal y de los municipios. Especialistas en cambio climático advierten que tanto las sequías intensas como los efectos de La Niña pueden dañar los cultivos, secar ríos y afectar la generación de energía hidroeléctrica. Esto ya se ve reflejado desde el primer semestre de 2025 en diversos sectores productivos. Asimismo, se prevé la posibilidad de lluvias torrenciales, granizadas e inundaciones en la entidad, con un aumento acelerado en los niveles de ríos y arroyos. En términos generales, El Niño se presenta cuando las temperaturas son más altas de lo normal, mientras que La Niña se manifiesta con un enfriamiento significativo.