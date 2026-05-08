La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 15 de mayo de 2026 no habrá clases en ningún plantel educativo del país. La medida alcanza a todos los niveles —preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y escuela normal— sin importar si la institución es pública o privada, ni la entidad federativa en que se encuentre. La razón es el Día del Maestro, una conmemoración que México celebra cada 15 de mayo desde hace más de un siglo y que está inscrita en el calendario escolar oficial como día de descanso para alumnos y docentes. La fecha tiene raíces históricas que se remontan al gobierno de Venustiano Carranza. En 1918, en plena reorganización del Estado mexicano tras la Revolución, se instituyó esta conmemoración como un reconocimiento a quienes sostenían el proyecto de educación pública nacional en sus primeros pasos. Desde entonces, el 15 de mayo creció hasta convertirse en una celebración con arraigo profundo en comunidades de todo el país. En zonas rurales e indígenas, especialmente, la fecha tiene una dimensión comunitaria: padres de familia, alumnos y autoridades locales se reúnen para reconocer a los maestros que enseñan muchas veces con recursos escasos y en condiciones difíciles. La suspensión de clases no es, desde esa perspectiva, un simple día libre administrativo. Es un acto simbólico del Estado que reafirma, cada año, el valor de la labor docente como pilar de la sociedad mexicana. La disposición no admite excepciones. Estos son los niveles y modalidades que no tendrán actividades el 15 de mayo: Para los alumnos, la suspensión significa que no habrá entrada a clases ni actividades extracurriculares programadas para esa fecha. Las familias que organizan sus jornadas laborales en torno al horario escolar deberán preverlo con anticipación. La suspensión también aplica como día de descanso oficial para maestros y administrativos. En algunas instituciones podrán organizarse actos de reconocimiento o ceremonias breves de manera voluntaria, pero sin carácter obligatorio ni dentro del horario habitual de trabajo.