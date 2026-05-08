El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé un clima intenso entre calor y tormentas en distintas zonas del país para este viernes. El reporte oficial indica que continuará la temporada de lluvias, con vientos intensos e incluso fuertes tormentas en algunas zonas, mientras que una región experimenta una inusual ola de calor. Estas condiciones obligan a extremar precauciones, sobre todo en regiones donde los fenómenos meteorológicos adversos serán especialmente intensos. Por ello, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes del Ideam a nivel nacional. Conoce las advertencias de las autoridades y evita inconvenientes ante la posible caída de granizo. En esta línea, ten en cuenta el listado de las zonas afectadas. Finalizando de la semana laboral, las lluvias más fuertes se concentrarán en la región Pacífica, el centro y occidente de la región Andina, el centro y sur de la Orinoquía y el norte y occidente de la Amazonía. Al mismo tiempo el Ideam informa que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina atraviesa condiciones de calor intenso, con registros de temperatura que han superado los máximos históricos en algunos sectores del territorio insular. De acuerdo con el monitoreo, el pasado 5 de mayo se registró una temperatura máxima de 33,4 °C, superando el récord histórico. Adicionalmente, al dia siguiente también se superó el mismo récord histórico, lo que evidencia la persistencia de condiciones extremas de calor y permite identificar un posible episodio de ola de calor en la isla. El ingreso de humedad provocará precipitaciones en distintas zonas: Estas lluvias podrían acompañarse de: Ante el pronóstico vigente, se aconseja: