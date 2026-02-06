La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores implementar un requisito de vacunación contra el sarampión para los extranjeros que viajen a la Ciudad de México durante el Mundial de Futbol. La medida preventiva fue dada a conocer durante una conferencia de prensa. La estrategia busca contener el avance de los contagios en la capital y proteger a la población local ante la llegada masiva de visitantes para el evento deportivo programado para junio. Según la funcionaria, esta acción se enfoca específicamente en quienes planean asistir al torneo futbolístico en la entidad. Actualmente, la Ciudad de México registra 113 casos de sarampión, una cifra que Brugada calificó como menor en comparación con las entidades del norte del país. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen alerta debido a la rápida capacidad de transmisión del virus. Para frenar el brote, se han instalado aproximadamente dos mil módulos de vacunación en diversos puntos de la CDMX. Los puestos se ubican en espacios públicos, estaciones del Metro y Metrobús, centrales camioneras, escuelas y la Central de Abastos. La mayoría de los casos confirmados corresponden a personas adultas, razón por la cual la campaña se dirige principalmente a menores de 49 años. Brugada hizo un llamado a los capitalinos para que acudan a vacunarse en los múltiples puntos disponibles en toda la ciudad. México enfrenta un brote de sarampión que ha afectado a diversas entidades de la República. La rápida transmisión del virus mantiene en alerta constante a las autoridades sanitarias del país.