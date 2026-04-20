Coahuila tiene una cita electoral el próximo 7 de junio de 2026. Ese día, casi dos millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del estado gozarán de un día de descanso obligatorio para acudir al llamado a renovar en su totalidad el Congreso local que se integra por 25 diputaciones: 16 electas por el principio de Mayoría Relativa y 9 de Representación Proporcional. Se trata de un proceso que ocurre cada tres años y que, en esta edición, contará con la participación de nueve partidos políticos y dos coaliciones formalmente registradas. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el calendario nacional de feriados contempla las fechas que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ya dio los primeros pasos formales del proceso. El Consejo General del organismo declaró procedentes las solicitudes de registro de convenios de coalición con las que las fuerzas políticas competirán en los comicios. De acuerdo con el Código Electoral del Estado, el periodo oficial para el registro de candidaturas a diputaciones locales transcurrirá del 25 al 29 de abril de 2026. La disputa por el Congreso de Coahuila se perfila como un duelo entre dos coaliciones de peso. Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila competirán bajo el nombre “Alianza Ciudadana por la Seguridad”. Por el otro, Morena y el Partido del Trabajo irán juntos con la denominación “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila”, en línea con la estrategia que el partido en el poder federal ha utilizado en otras entidades del país. Además de las dos coaliciones, otros partidos participarán de forma independiente en la contienda que presentaron ante el IEC sus procedimientos internos para la selección de candidaturas: Con la jornada electoral en el horizonte, el IEC recuerda a la ciudadanía que tramitar o actualizar la credencial para votar tiene fechas límite que no deben ignorarse. Quienes cumplan 18 años antes o el día de las elecciones, o quienes necesiten actualizar sus datos personales o de domicilio, debieron haberlo solicitado a más tardar el 10 de febrero. Quienes requieran reposición tienen como fecha límite el 2 de marzo, mientras que la solicitud de reimpresión por robo o extravío puede realizarse hasta el 20 de mayo. En cuanto a la recolección de documentos, los ciudadanos que tramitaron, actualizaron o repusieron su credencial tienen hasta el 31 de marzo para recogerla. Los que solicitaron reimpresión por robo o extravío cuentan con plazo hasta el 5 de junio, apenas dos días antes de la jornada electoral. El IEC advierte que sin credencial vigente no será posible ejercer el voto. Con un padrón de 1,965,084 ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores —cifra con corte al 7 de agosto de 2025— Coahuila se prepara para una elección que definirá el equilibrio de fuerzas en su Poder Legislativo por los próximos tres años. El calendario ya está en marcha y la ciudadanía tiene pocas semanas para asegurarse de estar lista para participar.