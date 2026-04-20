Desde este año, entran en vigor los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta medida establece que todas las líneas de telefonía móvil en el país deberán estar vinculadas a una identidad oficial plenamente verificada. En caso contrario, es posible sufrir sanciones por parte de las autoridades. El propósito de esta regulación es erradicar el anonimato en el uso de celulares, una condición que las autoridades señalan como facilitadora de diversas actividades ilícitas. Con este padrón, el Gobierno busca mejorar la seguridad nacional y garantizar un buen servicio de comunicación. A continuación, los detalles de este trámite obligatorio en México. Para formalizar el vínculo de la línea telefónica con su titular (ya sea persona física o moral), los usuarios deberán presentar una de las siguientes identificaciones oficiales vigentes: El proceso de registro telefónico es gratuito y se puede realizar a través de dos modalidades principales: Conoce el calendario establecido por las autoridades para evitar contratiempos: Empresas como Telcel acompañarán a sus clientes durante este proceso de transición para asegurar una vinculación clara y sin errores. El trámite no genera cargos adicionales.