El clima en el Estado de México para este martes 14 de abril estará marcado por contrastes extremos que podrían sorprender a más de uno. Desde mañanas frías con posibles heladas hasta tardes calurosas y tormentas con granizo, el pronóstico advierte condiciones cambiantes en cuestión de horas. La combinación de canales de baja presión y humedad proveniente de ambos océanos generará inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio. Durante el día, el ambiente será relativamente cálido en varias zonas del Estado de México. Municipios como Ecatepec podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 28 °C, mientras que en Toluca y regiones altas las máximas rondarán los 24 °C. Sin embargo, el contraste térmico será uno de los factores más relevantes de la jornada. Por la mañana se esperan temperaturas bajas, cercanas a los 8 °C, y hacia la madrugada del miércoles podrían registrarse valores de hasta -5 °C en zonas montañosas, con presencia de heladas. El pronóstico meteorológico indica una alta probabilidad de lluvias por la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas. Además, existe riesgo de caída de granizo, un fenómeno frecuente cuando el aire cálido de superficie se encuentra con corrientes frías en niveles altos de la atmósfera. Las precipitaciones podrían acumular hasta 25 mm, lo que aumenta la posibilidad de encharcamientos o afectaciones en vialidades. A esto se suman rachas de viento de entre 30 y 50 km/h, que podrían provocar caída de ramas, anuncios o tolvaneras en zonas abiertas.