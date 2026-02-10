México se prepara para enfrentar una de las temporadas de calor más extremas de su historia. Mientras aún persisten las mañanas frías en diversas regiones del país, los expertos lanzan alertas contundentes: 2026 traerá temperaturas récord que pondrán a prueba la resistencia de millones de mexicanos. Con proyecciones globales que sitúan este año entre los cuatro más calurosos jamás registrados y temperaturas que superarán los niveles preindustriales por 1.46°C, el panorama es claro: el calor extremo llegará con mayor intensidad que nunca. A partir de la tercera semana de marzo y hasta octubre, el país vivirá meses críticos donde temperaturas sin precedentes, sequías prolongadas y riesgos sanitarios elevados se convertirán en la nueva normalidad que todos deberemos enfrentar. El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred) confirmó que la temporada de calor arrancará oficialmente en la tercera semana de marzo de 2026, extendiéndose hasta la primera semana de octubre. Sin embargo, en algunas zonas del territorio nacional las temperaturas comenzarán a elevarse incluso antes de la fecha oficial, adelantándose varios días. Este fenómeno no es casualidad: forma parte de un patrón global de calentamiento que sitúa a 2026 como uno de los años más críticos en términos climáticos, con impactos directos en la salud pública, la agricultura y los recursos hídricos del país. Según proyecciones del Met Office, el prestigioso servicio meteorológico del Reino Unido, la temperatura media global de 2026 alcanzará niveles alarmantes: 1.46°C por encima de los registros preindustriales (1850-1900). Aunque esta cifra es ligeramente inferior al récord de 2024 —cuando se llegó a 1.55°C—, posiciona al año en curso entre los cuatro más calientes de la historia moderna. Para México, esto se traduce en olas de calor más intensas y frecuentes, sequías devastadoras en regiones ya vulnerables y un incremento dramático en los riesgos para la salud de la población, especialmente entre grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La prolongada temporada de calor —que abarcará prácticamente siete meses— no solo representa un desafío climático, sino también una emergencia sanitaria en ciernes. Los expertos advierten que la exposición prolongada a temperaturas extremas incrementará significativamente los casos de golpes de calor, deshidratación severa, problemas cardiovasculares y afectaciones dermatológicas. Además, el aumento en las actividades al aire libre durante estos meses eleva exponencialmente los riesgos. Las autoridades de salud ya trabajan en protocolos de prevención, pero la magnitud del fenómeno exigirá una respuesta ciudadana responsable y medidas gubernamentales coordinadas para proteger a millones de mexicanos ante lo que podría convertirse en la temporada más peligrosa en décadas.