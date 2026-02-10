Las autoridades migratorias de Estados Unidos cuentan con respaldo legal para permitir o rechazar el ingreso y la salida del país cuando los viajeros no cumplen con la documentación requerida. Mediante agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno estadounidense puede negar el abordaje, impedir el ingreso o incluso bloquear la salida de un pasajero si sus documentos no se encuentran vigentes o no cumplen con los criterios de validez establecidos. El gigante norteamericano intensificó los controles migratorios y reiteró que no autorizará el ingreso ni la salida del país a ciudadanos o extranjeros que intenten viajar con el pasaporte vencido. El pasaporte es el documento indispensable para cruzar fronteras internacionales y, cuando no se encuentra vigente, el viajero puede enfrentar distintas consecuencias: Si el viaje es inminente y el pasaporte está vencido o próximo a vencer, en Estados Unidos existe la opción de tramitar un pasaporte de emergencia. Este procedimiento aplica cuando el viaje está previsto dentro de los próximos 14 días o cuando se necesita obtener una visa extranjera en un plazo menor a 28 días.