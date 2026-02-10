El Metrobús en la Ciudad de México reforzó sus medidas de seguridad y confirmó una política estricta que podría afectar a miles de usuarios diariamente. A partir de ahora, los pasajeros que porten ciertos objetos en sus mochilas o bolsos serán detenidos por personal de seguridad y obligados a descender de las unidades de inmediato. Esta decisión busca proteger la integridad de los millones de usuarios que utilizan este transporte público cada día, aunque generó dudas entre la población sobre qué artículos están específicamente prohibidos y cuáles podrían llevarse bajo ciertas condiciones. El Metrobús estableció restricciones severas para objetos punzocortantes que no tengan una justificación clara. Entre los artículos prohibidos se encuentran navajas, cuchillos de gran tamaño, tijeras puntiagudas sin protección, desarmadores con punta afilada, y cualquier herramienta de corte que pueda utilizarse como arma. En cierto casos, los inspectores de seguridad tienen instrucciones de revisar mochilas sospechosas y detener a quienes transporten estos elementos sin un motivo laboral o profesional válido. Sin embargo, existe una zona gris: herramientas pequeñas de trabajo pueden ser permitidas si el pasajero demuestra que las utiliza para su actividad profesional, como estilistas, técnicos o artesanos. En estos casos, se recomienda llevar los objetos debidamente protegidos y contar con identificación que acredite la profesión. La política del Metrobús es absolutamente clara respecto a armas de fuego, réplicas, armas blancas y cualquier tipo de armamento: está completamente prohibido sin excepción. Incluso las réplicas o armas de utilería pueden ser motivo de detención y entrega a las autoridades correspondientes. El personal de seguridad fue capacitado para identificar bultos sospechosos que puedan contener este tipo de objetos. Además, las sustancias inflamables como gasolina, thinner, alcohol en grandes cantidades, aerosoles presurizados de gran tamaño, y materiales corrosivos como ácidos o solventes industriales están terminantemente prohibidos. Estos productos representan un riesgo de incendio o intoxicación masiva en espacios cerrados como las unidades del Metrobús. Los pasajeros que transporten este tipo de sustancias serán bajados del transporte y podrían enfrentar sanciones legales, especialmente si las cantidades sugieren intenciones maliciosas. Quienes sean sorprendidos portando objetos prohibidos no solo deberán descender de las unidades del Metrobús, sino que enfrentarán consecuencias adicionales dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos leves, como llevar unas tijeras sin protección, la sanción puede limitarse a la confiscación del objeto y una advertencia. Sin embargo, portar armas o sustancias peligrosas puede derivar en la detención por parte de elementos de seguridad pública. En situaciones más graves, cuando se detecten armas de fuego o cantidades significativas de sustancias peligrosas, el pasajero será puesto a disposición de las autoridades ministeriales y podría enfrentar cargos penales. Aunque no habrá controles masivos permanentes, el sistema activará alertas y revisiones puntuales para garantizar la seguridad de los usuarios, siempre y cuando sea necesario.