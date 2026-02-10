El salario mínimo en México alcanzó este año MXN $9,500 pesos mensuales, pero el costo para la empresa formal sube entre 40% y 50% por cada empleado contratado, debido a las prestaciones mínimas de ley, las cargas fiscales y la seguridad social, de acuerdo con un estudio de Rofa Legal & Tax. La empresa especializada en asesoría fiscal y legal precisó que el costo asciende a un rango que va de MXN $13,500 a MXN $14,400 pesos mensuales por cada trabajador que gana el salario mínimo. Este diferencial se explica por las contribuciones patronales obligatorias, como las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las aportaciones al Infonavit, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), así como el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, las cuales deben integrarse en el costo aun cuando no se paguen de forma inmediata. “Cuando se analiza únicamente el salario que recibe el trabajador, se pierde de vista una parte fundamental de la ecuación. Para las empresas, el costo laboral real incluye múltiples contribuciones y provisiones que deben cumplirse por ley y que tienen un impacto directo en la planeación financiera. Aunque algunas cargas económicas son del trabajador, a final de cuentas todo debe salir del flujo del negocio”, explicó Luis Alberto Romero, director de Rofa Legal & Tax. De esta forma, por ejemplo, el aguinaldo representa al menos 15 días de salario que debe pagarse al trabajador a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Aunque se entrega una vez al año, las empresas deben provisionar su costo mensualmente, lo que representa alrededor de 780 a 800 pesos por trabajador, detalló la empresa. A esto se suman las vacaciones y la prima vacacional. En este sentido, la ley establece un mínimo de 12 días de vacaciones desde el primer año laboral, así como una prima vacacional de al menos 25% sobre el salario correspondiente a esos días. Este beneficio se provisiona de manera mensual y se integra al salario base de cotización, incrementando el costo laboral aun cuando el trabajador no esté de vacaciones ese mes. Las cuotas al IMSS son aportaciones obligatorias que el patrón paga para cubrir servicios de salud, incapacidades, riesgos de trabajo, invalidez, guarderías y pensiones del trabajador, una suma que asciende a costos mensuales de MXN $2,350 a MXN $2,900 pesos mensuales, dependiendo del giro y nivel de riesgo de la empresa. Los patrones también tienen que realizar la aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador (Infonavit), que equivale a 5% del salario base de cotización. El pago es obligatorio, aun cuando el trabajador no tenga un crédito activo, y representa entre MXN $470 y MXN $500 mensuales. Finalmente el Impuesto Sobre Nóminas representa entre 2% y 3% de los pagos realizados por concepto de salarios y se recauda a nivel local. Esto equivale a un costo aproximado de MXN $280 a MXN $310 pesos mensuales por cada trabajador con salario mínimo. En conjunto, estos conceptos representan para el empleador un costo adicional mensual de entre MXN $4,000 y MXN 4,900 pesos por trabajador con salario mínimo, que se suma al sueldo base. La contratación formal sigue siendo una inversión necesaria para el desarrollo económico y social del país, pero requiere de una visión integral que considere no solo el salario del trabajador, sino el impacto total que representa para las organizaciones, señaló Rofa Legal & Tax.