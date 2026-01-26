México enfrenta este lunes 26 de enero un fenómeno meteorológico de proporciones históricas que divide el país en dos escenarios climáticos opuestos, pero igualmente peligrosos.

El Frente Frío 30, acompañado de una masa de aire ártico, provoca temperaturas gélidas que alcanzarán los -15 grados en el norte, mientras que el sur y sureste se preparan para enfrentar lluvias torrenciales con acumulados de hasta 250 milímetros que amenazan con inundaciones y deslaves.

El Frente Frío 30 avanza con una masa de aire ártico que provoca heladas severas en el norte del país. Fuente: Shutterstock.

El norte tiembla: temperaturas bajo cero y heladas mortales

Como se mencionó, el desplazamiento del Frente Frío 30 junto con una masa de aire ártico está generando condiciones invernales extremas en las regiones septentrionales del país. Las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila registrarán las temperaturas más bajas, con termómetros que descenderán entre -15 y -10 grados durante la madrugada del martes 27 de enero.

Las autoridades meteorológicas alertan sobre el riesgo para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores, quienes deben evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y mantenerse debidamente abrigados e hidratados.

Diluvio en el sureste: hasta 250 mm de lluvia amenazan con desastres

Mientras el norte se congela, el sur del país enfrenta una amenaza completamente opuesta. La Coordinación Nacional de Protección Civil activó protocolos de emergencia ante el pronóstico de lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de entre 150 y 250 milímetros .

Estas precipitaciones intensas generan un alto riesgo de crecidas súbitas en ríos y arroyos, además de posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Tabasco también se encuentra en alerta con lluvias muy fuertes que podrían alcanzar los 150 mm, mientras que Campeche, Puebla, Yucatán y Quintana Roo experimentarán chubascos significativos.

En contraste, el sur y sureste enfrentan lluvias torrenciales de hasta 250 mm, con peligro de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. Fuente: Shutterstock.

“Norte” feroz: oleaje peligroso paraliza el Golfo de México

El evento de “Norte” asociado al sistema frontal está provocando condiciones marítimas extremadamente peligrosas en el litoral del Golfo de México. Las costas de Yucatán, el istmo y el Golfo de Tehuantepec enfrentan oleaje de muy fuerte a intenso, obligando a suspender actividades y poniendo en alerta máxima a pescadores y navegantes.

Este fenómeno meteorológico dual representa uno de los contrastes climáticos más severos que el país experimentó en lo que va del año, con bancos de niebla matutina que reducirán la visibilidad y complicarán la circulación vehicular en múltiples estados durante las próximas 48 horas.