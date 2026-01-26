Para muchos trabajadores, construir una casa propia representa un desafío significativo, dados los gastos que conlleva. No obstante, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) brinda la opción de edificar una vivienda mediante un crédito.

Según el organismo, este financiamiento contempla dos esquemas: la modalidad individual y la modalidad integral . Ambos buscan adaptarse a las distintas condiciones de los derechohabientes, aunque operan de manera diferente y cuentan con requisitos específicos que conviene analizar antes de iniciar el trámite.

La Suprema Corte le pone un alto al Infonavit: errores en demandas hipotecarias salvan a deudores de perder su casa (foto: archivo).

Conoce los detalles de los créditos hipotecarios del Infonavit y obtén el dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios vigentes a nivel nacional.

¿Cómo funcionan los créditos del Infonavit?

El crédito Infonavit para construcción permite edif8car una vivienda nueva, en lugar de adquirir una ya existente. La idea es que cada trabajador pueda desarrollar o elegir un proyecto acorde a sus necesidades, siempre bajo la supervisión y lineamientos del Instituto.

Este crédito puede solicitarse de forma individual o en conjunto con la pareja, lo que posibilita sumar ingresos y acceder a un monto mayor para la obra.

¿Qué es el crédito individual Infonavit?

Quienes ya cuentan con un terreno a su nombre pueden optar por esta modalidad, que permite levantar la vivienda directamente en ese predio. En este caso, el derechohabiente contrata a una persona física o empresa responsable del proyecto, lo que incluye:

Diseño del proyecto arquitectónico

Cálculos estructurales y planos

Tramitación de licencias y permisos

Ejecución y conclusión de la obra

El expediente técnico tiene que estar completo y aprobado para asegurar que la construcción cumpla tanto con la normativa local como con los estándares del Instituto.

¿Qué es el Infonavit integral?

Para quienes no tienen terreno propio, existe la modalidad integral. Bajo este esquema, el trabajador contrata a un desarrollador autorizado que se encarga de adquirir el terreno y de construir la vivienda.

Las casas se edifican conforme a prototipos previamente avalados por el Infonavit y siguiendo las reglas vigentes. Esta alternativa suele aplicarse en desarrollos habitacionales, donde el proceso es más uniforme y cuenta con mayor acompañamiento.

¿Cuánto te presta Infonavit para un terreno y construir?

Hasta 2025, el monto máximo de crédito alcanzaba los 2 millones 830 mil 672.54 pesos , aunque la cantidad final depende de diversos factores evaluados por el organismo.

Entre los elementos que se toman en cuenta están la edad del trabajador, su salario y su capacidad de endeudamiento. Por ello, cada derechohabiente debe revisar su situación en Mi Cuenta Infonavit, donde además de confirmar si ya cumple con los puntos necesarios, puede conocer con precisión el monto máximo al que puede acceder.