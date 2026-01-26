Las autoridades meteorológicas emitieron alertas y recomendaciones para la población, ante posibles heladas, niebla densa y precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un potente frente frío acompañado de una masa de aire ártico provocará temperaturas extremadamente bajas en gran parte de México, con heladas de hasta -15 °C y lluvias intensas en varias regiones . El fenómeno afectará a estados del norte, centro y sureste del país, condicionando el clima de la semana.

Durante los próximos días, México enfrentará un descenso marcado de las temperaturas debido al Frente Frío número 30 y la masa de aire ártico asociada, generando un ambiente muy frío y condiciones meteorológicas adversas en varias entidades.

Frente frío en México: estados con heladas extremas y dónde hará más frío

El mayor impacto del frente frío se sentirá en el norte del país, donde se prevén heladas severas durante la madrugada y las primeras horas del día . En zonas serranas, los termómetros podrían descender hasta -15 grados, uno de los valores más bajos de la temporada.

Estados como Chihuahua, Durango y Coahuila concentrarán las temperaturas mínimas más extremas, especialmente en regiones montañosas. Estas condiciones podrían extenderse durante varios días consecutivos.

Otras entidades del norte, como Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, también registrarán frío intenso, con mínimas que oscilarán entre los -10 y -5 grados, aumentando el riesgo de heladas.

Impacto del frente frío: lluvias, nubosidad y evento de Norte

Además de las heladas extremas, el frente frío provocará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en el sur y sureste del país, así como en el litoral del Golfo de México. Veracruz, Oaxaca y Chiapas figuran entre los estados con mayor riesgo de precipitaciones, con posibles crecidas de ríos y descargas eléctricas.

A esto se suma un evento de Norte, con oleaje elevado en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, que podría afectar actividades costeras y marítimas.

Recomendaciones clave para protegerte de las bajas temperaturas