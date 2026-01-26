En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un potente frente frío acompañado de una masa de aire ártico provocará temperaturas extremadamente bajas en gran parte de México, con heladas de hasta -15 °C y lluvias intensas en varias regiones. El fenómeno afectará a estados del norte, centro y sureste del país, condicionando el clima de la semana.
Durante los próximos días, México enfrentará un descenso marcado de las temperaturas debido al Frente Frío número 30 y la masa de aire ártico asociada, generando un ambiente muy frío y condiciones meteorológicas adversas en varias entidades.
Las autoridades meteorológicas emitieron alertas y recomendaciones para la población, ante posibles heladas, niebla densa y precipitaciones.
Frente frío en México: estados con heladas extremas y dónde hará más frío
El mayor impacto del frente frío se sentirá en el norte del país, donde se prevén heladas severas durante la madrugada y las primeras horas del día. En zonas serranas, los termómetros podrían descender hasta -15 grados, uno de los valores más bajos de la temporada.
Estados como Chihuahua, Durango y Coahuila concentrarán las temperaturas mínimas más extremas, especialmente en regiones montañosas. Estas condiciones podrían extenderse durante varios días consecutivos.
Otras entidades del norte, como Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, también registrarán frío intenso, con mínimas que oscilarán entre los -10 y -5 grados, aumentando el riesgo de heladas.
Impacto del frente frío: lluvias, nubosidad y evento de Norte
Además de las heladas extremas, el frente frío provocará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en el sur y sureste del país, así como en el litoral del Golfo de México. Veracruz, Oaxaca y Chiapas figuran entre los estados con mayor riesgo de precipitaciones, con posibles crecidas de ríos y descargas eléctricas.
A esto se suma un evento de Norte, con oleaje elevado en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, que podría afectar actividades costeras y marítimas.
Recomendaciones clave para protegerte de las bajas temperaturas
- Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente durante la madrugada y la noche.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, ante el riesgo de enfermedades respiratorias.
- Extremar precauciones al conducir por heladas, niebla o lluvias, ya que pueden reducir la visibilidad en carreteras.
- Proteger tuberías, viviendas y animales, y mantenerse informado a través de reportes oficiales del clima.