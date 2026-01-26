En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.926.071 MWh con respecto a los 11.933.327 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 28.86 euros el MWh, unos 35.7 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 27 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 92,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|92.89 euros
|De 19:00 a 20:00
|90.83 euros
|De 18:00 a 19:00
|63.36 euros
|De 21:00 a 22:00
|61.82 euros
|De 17:00 a 18:00
|49.81 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 27 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 3,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 2:00 a 3:00
|3.78 euros
|De 3:00 a 4:00
|3.78 euros
|De 4:00 a 5:00
|3.78 euros
|De 5:00 a 6:00
|3.78 euros
|De 6:00 a 7:00
|4.84 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|18.46
|De 1:00 a 2:00
|5.12
|De 2:00 a 3:00
|3.78
|De 3:00 a 4:00
|3.78
|De 4:00 a 5:00
|3.78
|De 5:00 a 6:00
|3.78
|De 6:00 a 7:00
|4.84
|De 7:00 a 8:00
|24.23
|De 8:00 a 9:00
|33.95
|De 9:00 a 10:00
|32.4
|De 10:00 a 11:00
|26.58
|De 11:00 a 12:00
|26.78
|De 12:00 a 13:00
|24.75
|De 13:00 a 14:00
|21.59
|De 14:00 a 15:00
|17.54
|De 15:00 a 16:00
|14.97
|De 16:00 a 17:00
|28.11
|De 17:00 a 18:00
|49.81
|De 18:00 a 19:00
|63.36
|De 19:00 a 20:00
|90.83
|De 20:00 a 21:00
|92.89
|De 21:00 a 22:00
|61.82
|De 22:00 a 23:00
|31.51
|De 23:00 a 24:00
|8.05
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,68%, lo que supone -333 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 64,05% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 50,27%
- Nuclear: 23,66%
- Ciclo combinado: 7,84%
- Solar fotovoltaica: 7,71 %
- Congeneración: 3,77%
- Hidráulica: 4,73%
- Carbón: 0,69%
- Térmica renovable: 1,33%
- Solar térmica: 0,01 %
- Fuel y gas: 0%