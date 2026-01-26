En esta noticia

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.926.071 MWh con respecto a los 11.933.327 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 28.86 euros el MWh, unos 35.7 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 27 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 92,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 20:00 a 21:00 92.89 euros 
De 19:00 a 20:00  90.83 euros 
De 18:00 a 19:00  63.36 euros 
De 21:00 a 22:00 61.82 euros 
De 17:00 a 18:00 49.81 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 27 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 3,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 2:00 a 3:00 3.78 euros 
De 3:00 a 4:00  3.78 euros 
De 4:00 a 5:00  3.78 euros 
De 5:00 a 6:00  3.78 euros 
De 6:00 a 7:00  4.84 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0018.46
De 1:00 a 2:005.12
De 2:00 a 3:003.78
De 3:00 a 4:003.78
De 4:00 a 5:003.78
De 5:00 a 6:003.78
De 6:00 a 7:004.84
De 7:00 a 8:0024.23
De 8:00 a 9:0033.95
De 9:00 a 10:0032.4
De 10:00 a 11:0026.58
De 11:00 a 12:0026.78
De 12:00 a 13:0024.75
De 13:00 a 14:0021.59
De 14:00 a 15:0017.54
De 15:00 a 16:0014.97
De 16:00 a 17:0028.11
De 17:00 a 18:0049.81
De 18:00 a 19:0063.36
De 19:00 a 20:0090.83
De 20:00 a 21:0092.89
De 21:00 a 22:0061.82
De 22:00 a 23:0031.51
De 23:00 a 24:008.05
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,68%, lo que supone -333 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 64,05% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 50,27%
  • Nuclear: 23,66%
  • Ciclo combinado: 7,84%
  • Solar fotovoltaica: 7,71 %
  • Congeneración: 3,77%
  • Hidráulica: 4,73%
  • Carbón: 0,69%
  • Térmica renovable: 1,33%
  • Solar térmica: 0,01 %
  • Fuel y gas: 0%