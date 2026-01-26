El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.926.071 MWh con respecto a los 11.933.327 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 28.86 euros el MWh, unos 35.7 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 27 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 92,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 92.89 euros De 19:00 a 20:00 90.83 euros De 18:00 a 19:00 63.36 euros De 21:00 a 22:00 61.82 euros De 17:00 a 18:00 49.81 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 27 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 3,78 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 2:00 a 3:00 3.78 euros De 3:00 a 4:00 3.78 euros De 4:00 a 5:00 3.78 euros De 5:00 a 6:00 3.78 euros De 6:00 a 7:00 4.84 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 18.46 De 1:00 a 2:00 5.12 De 2:00 a 3:00 3.78 De 3:00 a 4:00 3.78 De 4:00 a 5:00 3.78 De 5:00 a 6:00 3.78 De 6:00 a 7:00 4.84 De 7:00 a 8:00 24.23 De 8:00 a 9:00 33.95 De 9:00 a 10:00 32.4 De 10:00 a 11:00 26.58 De 11:00 a 12:00 26.78 De 12:00 a 13:00 24.75 De 13:00 a 14:00 21.59 De 14:00 a 15:00 17.54 De 15:00 a 16:00 14.97 De 16:00 a 17:00 28.11 De 17:00 a 18:00 49.81 De 18:00 a 19:00 63.36 De 19:00 a 20:00 90.83 De 20:00 a 21:00 92.89 De 21:00 a 22:00 61.82 De 22:00 a 23:00 31.51 De 23:00 a 24:00 8.05

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,68%, lo que supone -333 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 64,05% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: