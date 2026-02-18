A partir del miércoles 18 de enero, el frente frío número 35, en interacción con su correspondiente masa de aire de origen ártico, generará condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país. De acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias puntuales fuertes, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros en el estado de Baja California, acompañadas de un descenso significativo de temperatura. Asimismo, no se descarta la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas. El sistema frontal también estará asociado a un evento de viento intenso, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en el golfo de California, así como en los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. El frente frío 35 no viene sólo; está interactuando con una extensión de aire frío en los niveles altos de la atmósfera y con corrientes en el chorro polar y subtropical. Esta combinación de aire muy frio en las capas altas con el aire del frente en superficie es lo que “exprime” la humedad, provocando precipitaciones. Además, mientras el frente frio avanza por el norte, gran parte de México está bajo una onda de calor generada por el sistema anticiclónico. El contraste térmico entre la masa de aire frio del frente y el ambiente cálido preexistente favorece la formación de nubes de lluvia. Las fuertes lluvias generan tres peligros: las inundaciones, los torrentes y los deslaves. Por ello, si se vive en un área baja y plana, cercana a un río, al mar o aguas debajo de una presa, es necesario estar preparados para enfrentar las posibles inundaciones y responder adecuadamente.