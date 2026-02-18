El Gobierno de Tabasco ha puesto en marcha una iniciativa clave para impulsar a las emprendedoras: el programa Tandas para la Mujer 2026. Esta convocatoria está diseñada específicamente para mujeres de entre 30 y 59 años que lideran un emprendimiento o poseen un micronegocio. El objetivo central es otorgar financiamientos que oscilan entre los 5,000 y los 50,000 mil pesos, lo que permitirá a las beneficiarias consolidar sus proyectos productivos y mejorar la calidad de vida de sus familias mediante la adquisición de insumos y herramientas necesarias. Para asegurar que el apoyo llegue a todos los rincones, la convocatoria está abierta a residentes de los 17 municipios del estado. Con el fin de asesorar a las interesadas, se han habilitado jornadas de atención en las Oficinas de Atención al Pueblo de cada localidad. Asimismo, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ofrece orientación presencial en sus módulos ubicados en Paseo Tabasco 1504, en Villahermosa, facilitando así el acceso a la información sobre este esquema de desarrollo económico regional. Para aspirar a este financiamiento es indispensable cumplir con un perfil específico. Además de pertenecer al rango de edad mencionado, las solicitantes deben ser residentes oficiales de Tabasco y contar con un negocio en operación dentro de la localidad. Entre la documentación requerida se encuentra: Además, un elemento diferenciador de este programa es la solicitud de dos fotografías que den testimonio del negocio o del producto que se comercializa, avalando la existencia del emprendimiento. El proceso también contempla un análisis del entorno socioeconómico de la participante. Durante el registro, se deberá responder un cuestionario detallado que incluye información sobre la lengua que habla la solicitante, los servicios disponibles en su hogar y datos específicos de la actividad comercial. Incluso se solicita informar si se cuenta con la Constancia de Situación Fiscal, aunque el enfoque primordial es el respaldo a los micronegocios que ya están activos en el mercado local. El proceso se realiza a través del portal oficial del Sistema Integral de los Fideicomisos donde la usuaria debe crear una cuenta con su nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Tras aceptar el aviso de privacidad y proporcionar un número telefónico, el sistema permite avanzar hacia el llenado de datos personales más específicos como la sección electoral, el estado civil y la fecha de nacimiento para formalizar la intención de apoyo. Una vez dentro de la plataforma, es necesario cargar los documentos solicitados en formato PDF, principalmente la credencial para votar. Las autoridades han enfatizado la importancia de subir correctamente las imágenes del micronegocio, ya que estas funcionan como evidencia visual del proyecto a financiar. La Secretaría de Turismo estatal no ha fijado una fecha de cierre definitiva para esta convocatoria. La plataforma se mantiene activa para recibir solicitudes, permitiendo que las mujeres tabasqueñas realicen su trámite de manera ágil desde cualquier dispositivo con acceso a internet.