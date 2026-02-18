El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está vigilando fuertemente el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esto significa que están llegando sanciones a quienes no presenten los avisos correspondientes antes del día 17 de cada mes pueden alcanzar cifras astronómicas que pondrían en jaque cualquier patrimonio. Esta normativa se conoce popularmente como la “Ley Antilavado”, afecta directamente a quienes realizan las llamadas Actividades Vulnerables. Así, diversos profesionales estarán en la mira del SAT cuando presenten mensualmente el formulario. La obligación es clara: si realizas alguna de estas actividades, debes presentar un aviso ante el SAT a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la operación. La actualización de las multas para este ciclo fiscal ha sorprendido por su severidad. Según lo estipulado en la LFPIORPI, las sanciones se calculan con base en el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), y el incumplimiento puede derivar en los siguientes escenarios: Es vital que los contribuyentes obligados cuenten con un expediente de identificación de clientes actualizado y utilicen el portal de Prevención de Lavado de Dinero para cumplir con sus obligaciones. Ante el endurecimiento de la fiscalización, la recomendación de los expertos es no esperar al último día, ya que la saturación de los sistemas no exime de la responsabilidad del pago.