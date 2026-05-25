Una nueva seguidilla de tormentas amenaza a gran parte del sur y sudeste de Estados Unidos, con al menos 72 horas por delante de lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento que podrían superar las 55 mph.

De acuerdo con las predicciones meteorológicas, este patrón húmedo y tormentoso continuará durante los últimos días de mayo, cubriendo desde las Llanuras hasta la costa sureste del país.

Alerta por diluvio: cuáles son las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas

Según lo indicado por expertos de AccuWeather, el principal peligro serán las inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y zonas con sistemas de drenaje deficientes.

Si bien en las últimas 48 horas se registraron inundaciones desde Texas hasta Pensilvania, el mayor riesgo continuará concentrado en

El sudeste de Estados Unidos

El valle del Mississippi

Partes de Texas

Georgia

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Hay alerta por varios días de clima severo. Fuente: Shutterstock

Advirtieron por tormentas severas con granizo y ráfagas peligrosas

Aunque las inundaciones son la preocupación central, las tormentas también podrán venir de la mano de

Granizo

Ráfagas severas de viento

Posibles tornados aislados

Para hoy lunes 25 de mayo, el principal riesgo abarcará especialmente las zonas de las Llanuras.

Se espera que mayo termine con mal tiempo

Según lo indican los especialistas, la humedad procedente del Caribe y el Golfo continuará alimentando el patrón tormentoso hasta fin de mes, manteniendo activo el riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas e inundaciones.