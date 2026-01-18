Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 18 de enero .

Estas son las efemérides del 18 de enero

1893: En Valladolid, España, nace Jorge Guillén, poeta español integrante de la llamada "Generación del 27".

(Hace 133 años)

1867: Nace en San Pedro de Metapa (Nicaragua) Rubén Darío, escritor nicaragüense, poeta, periodista y diplomático. Creará el movimiento modernista. Morirá en 1916 en Managua tras volver enfermo de una Europa desgarrada por la I Guerra Mundial.

(Hace 159 años)

2008: Fallece a los 64 años, en Reykiavik (Islandia), Bobby Fischer, americano, excampeón del mundo de ajedrez. En 1972 y en la misma ciudad que le ve morir, destruyó la hegemonía soviética al destronar a Boris Spasski de la cima mundial del ajedrez, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la URSS.

(Hace 18 años)

1936: Muere en Londres, el escritor británico, nacido en la India y premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, autor, entre otras conocidas obras, de "El libro de la selva", "Kim" y el más que célebre y bellísimo poema "If".

(Hace 90 años)

1862: En Richmond, capital del estado de Virginia (Estados Unidos), fallece el que fuera décimo presidente de EE.UU. John Tyler. Llegó a la Casa Blanca el 4 de abril de 1841 tras la repentina muerte del presidente William Henry Harrison, un mes después de haberse iniciado su mandato. Al vetar algunas leyes dejó de contar con el apoyo de los liberales y de los demócratas por lo que tuvo que gobernar en solitario. Reorganizó la Marina y creó el Departamento de Previsiones Meteorológicas. Logró la paz con los indios de Florida. También llegó a un acuerdo para finalizar el conflicto fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Gobernó hasta el 4 de marzo de 1845.

(Hace 164 años)

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante es el nacimiento de Rubén Darío en 1867, ya que fue el precursor del modernismo en la literatura hispanoamericana, influyendo profundamente en la poesía y el periodismo de su tiempo y dejando un legado duradero en la cultura latinoamericana.