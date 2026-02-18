El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este miércoles 18 de febrero un incremento de las temperaturas en algunos estados de la República Mexicana, con probabilidades de que escalen a los 45°C según el pronóstico difundido. Al mismo tiempo, el SMN confirmó que ingresará un nuevo frente frío, lo que provocará lluvias intensas y vientos fuertes a muy fuertes en distintas regiones del territorio azteca. Ante este escenario climático que podría causar algunas complicaciones en materia de circulación, el organismo gubernamental emitió una serie de advertencias con el objetivo de que los ciudadanos puedan tomar los recaudos pertinentes. Durante la jornada del miércoles 18 de febrero, el frente frío núm. 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente ingresará al noroeste de la República Mexicana. Estos sistemas interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas. Al mismo tiempo, el SMN ha pronosticado lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima emitió una serie de advertencias ante la serie de inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar durante el transcurso de la jornada. En primer lugar, explicó que las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por su parte, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Así mismo, se puso el foco en los bancos de niebla, que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. En este contexto, el pronóstico de lluvias para el miércoles 18 de febrero mantiene en alerta a los siguientes estados: Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Al mismo tiempo, prevalecerá la onda de calor en San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente). En este sentido, el SMN difundió el pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de febrero y en algunos estados, podría escalar a los 45°C: Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de febrero de 2026: