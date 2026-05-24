A partir de 2026, el Estado de México (Edomex) incorporará nuevos proyectos de transporte público anunciados por el gobierno estatal, entre los cuales se destaca la puesta en marcha de tres nuevas líneas del Mexibús. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados con la ampliación de este servicio.

De manera paralela, durante el próximo año continuará la edificación del Mexicable Línea III, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos y permitirá el enlace con el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Esta obra presenta un avance superior al 50% y se estima que quede concluida hacia finales de 2026 .

Ya es oficial: el Estado de México ampliará el Mexibús y ahora el transporte llegará hasta Valle de México, Valle de Toluca y Zona Oriente (foto: archivo).

Se trata de la Línea V en el Valle de México, la Línea VI en el Valle de Toluca y la Línea VII en la zona oriente. En esta última región también se prevé la construcción de un Tren Ligero y un sistema de Trolebús, con el objetivo de ofrecer a la población mexiquense un servicio más eficiente, seguro y de mayor calidad.

Lo más destacado de hoy en Edomex

El Estado de México, con una población aproximada de 17 millones de habitantes, representa la entidad más poblada del país, según datos proporcionados por el INEGI. Esta situación crea un desafío constante en términos de movilidad.

Cada día, miles de ciudadanos realizan trayectos que oscilan entre tres y cuatro horas para llevar a cabo sus actividades entre esta entidad y la capital del país, lo que hace que el fortalecimiento de la infraestructura de transporte sea de suma importancia.

La Secretaría de Movilidad (Semov) estatal comunicó que, gracias a la adición de las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, se llevará a cabo la ampliación de la red de estos sistemas en 71.21 kilómetros. En la actualidad, la infraestructura de ambos servicios suma 164.72 kilómetros y esta expansión constituirá un crecimiento notable.

Dicha ampliación tiene como objetivo aumentar en más del 60% el número de usuarios atendidos de manera diaria. Se espera que la cantidad de pasajeros aumente de los 453,277 actuales a aproximadamente 726,800 una vez que los nuevos proyectos estén en funcionamiento.

¿Cómo serán las próximas líneas del Mexibús?

Tendrá una extensión de 29.41 kilómetros sobre carriles confinados de las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas, traversando los siguientes municipios:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Azcapotzalco

La Línea V del Mexibús, cuya ruta se extenderá desde Lechería hasta el CETRAM El Rosario, comenzará en la estación Lechería del Tren Suburbano, en Cuautitlán Izcalli y concluirá en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Esta nueva línea facilitará la conexión con las Líneas 6 y 7 del Metro y brindará servicio a más de 137,000 usuarios diariamente.

El proyecto contará con dos terminales y 29 estaciones.

Por su parte, la Línea VII -que se extiende desde Vicente Villada hasta el Panteón de los Rosales- es parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente. Este proyecto se desarrolla en respuesta a la considerable demanda de transporte público en la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl y tendrá un impacto positivo en más de un millón de residentes. La longitud de esta línea será de 3.5 kilómetros, lo que facilitará la conexión con la Línea III del Mexibús.

En el Valle de Toluca, la Línea VI del Mexibús representará la introducción, por primera vez, de este sistema de transporte masivo en la región. Su trayecto se prolongará desde Zinacantepec hasta Lerma, abarcando un recorrido de 28.8 kilómetros que atravesará los municipios de:

Toluca

Metepec

San Mateo Atenco

Se prevé que esta línea beneficie a aproximadamente 139,000 personas de manera diaria, contará con un total de 44 estaciones y se conectará con el Tren Insurgente México-Toluca.

Otro de los proyectos relevantes es el Tren Ligero que irá de Texcoco a La Paz, atravesando los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan, con conexión a la Línea A del Metro capitalino.

La Semov aún no detalló el trazo definitivo, aunque en julio pasado publicó la convocatoria para realizar los estudios de oferta y demanda, ingenierías básicas y el análisis costo-beneficio.