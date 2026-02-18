El Banco del Bienestar confirmó el calendario definitivo de pagos para jubilados y pensionados en México correspondiente al primer período del año, estableciendo fechas específicas de depósito según la letra del primer apellido. Con este anuncio oficial, ya es posible saber exactamente cuándo se realizará el depósito en la tarjeta correspondiente. Las autoridades pidieron revisar el calendario y seguir las recomendaciones para evitar contratiempos al momento de cobrar. El Banco del Bienestar detalló que los depósitos se efectuarán conforme a un calendario organizado por la inicial del primer apellido. Este mecanismo permite distribuir los pagos en distintos días y reducir la concentración de personas en cajeros y ventanillas. El orden alfabético inicia con las primeras letras y avanza de manera progresiva hasta completar el abecedario. Así, cada grupo de beneficiarios cuenta con una fecha específica para recibir su dinero. Las autoridades subrayaron que el calendario publicado es el definitivo. Por ello, es fundamental consultar la fecha correspondiente y mantenerse atento a los canales oficiales de información.