Entre los grandes beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores en el territorio azteca, se destaca la posibilidad de abonar los servicios esenciales con un descuento importante.

Durante todo el 2026, continuarán estas asistencias para los jubilados amparados por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del INAPAM?

Para obtener la credencial INAPAM en 2026 es necesario que los solicitantes hayan cumplido 60 años al momento de la solicitud y presenten los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Fotografía original

INAPAM ratificó descuento en el pago del predial y agua. (Foto: archivo).

Una vez registrados, los beneficiarios acceden a múltiples servicios médicos, alimentación y recreación. Si aún no poseen la tarjeta, pueden tramitarla presentando los siguientes documentos:

CURP.

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio.

Fotografía.

Teléfono de contacto

CURP de un familiar.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

Los adultos mayores que quieran tramitar la credencial del INAPAM, deberán acercarse a alguno de los módulos disponibles en las 32 entidades del país, cuya ubicación se puede consultar en la página oficial del Instituto.

¿Qué adultos mayores pagarán menos agua en México?

De acuerdo a la información que el INAPAM mantiene actualizada en su plataforma web oficial, existen un gran números de adultos mayores amparados por el organismo que tendrán la posibilidad de pagar predial y agua con un descuento.

Este beneficio aplica a los habitantes de algunos municipios, entre los que se incluyen: