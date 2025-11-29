En esta noticia
El Gobierno de México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaria de Bienestar, anunció la habilitación de cientos de módulos en todo el país para que más y nuevos adultos mayores de 60 años puedan tener acceso a la credencial que entrega el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM.
“Tu credencial actual no pierde validez y el trámite es gratuito y permanente”, remarcó el comunicado de la Secretaria de Bienestar. La entidad gubernamental anunció la habilitación de los módulos para el trámite de la credencial INAPAM, con atención de lunes a sábado de 10 de la mañana 04 de la tarde.
¿Dónde puedes consultar el módulo para la Credencial INAPAM?
El proceso es sencillo; sin embargo, si eres una persona a quien no se te da muy bien la tecnología, puedes pedirle la ayuda a alguno de tus familiares, ¡Siempre hay un hijo o nieto favorito que te podrá ayudar! Tú o con ayuda de alguien, debe ingresar a gob.mx/bienestar
Seleccionas tu Entidad o Estado y luego tu ciudad o municipio. Ejemplo: Ciudad de México y Benito Juárez y das clic en “Buscar”. -Asegúrate de acreditar que no eres un bot-.
El sistema te va a mostrar el listado completo de los módulos con la dirección completa, la colonia, el código postal, la localidad, la sede, el municipio, el tipo de lugar y la referencia de llegada.
Ejemplos:
Módulo
- Calle: Av. Dr. José María Vértiz N. Ext: 543 N. Int: -
- Colonia: Colonia Narvarte Poniente
- Código Postal: 3020
- Localidad Sede: Benito Juárez
- Municipio Sede: Benito Juárez
- Tipo de Lugar: Edificio de Gobierno Federal
- Referencia: Entre Obrero Mundial y Esperanza
Documentos para tramitar la Credencial Inapam si eres mexicano de nacimiento
Para personas mexicanas de nacimiento, el trámite requiere documentos que comprueben identidad, edad y domicilio, además de fotografías recientes para integrar correctamente el expediente presencial en las oficinas del Inapam.
- Credencial de elector
- Licencia de manejo
- Pasaporte
- Credencial del IMSS o ISSSTE
- Carnet institucional con foto y fecha de nacimiento
- Acta de nacimiento, CURP o constancia de residencia (si no se cuenta con identificación principal)
- Comprobante de domicilio vigente
- Dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color o blanco y negro
Documentos para tramitar la Credencial Inapam si eres extranjero migrante
Las personas extranjeras con residencia temporal o permanente deben presentar documentos migratorios válidos junto con un comprobante de domicilio en México, además de cumplir con los requisitos fotográficos establecidos por el instituto.
- FM2 o FM3
- Carta de naturalización
- Permiso de residencia temporal
- Pasaporte vigente
- Comprobante de domicilio en territorio mexicano
- En situación migratoria indeterminada: identificación del INM o COMAR
- Dos fotografías tamaño infantil recientes, a color o blanco y negro
Para quienes enfrentan situaciones migratorias especiales, el INAPAM permite documentos emitidos por autoridades migratorias o de refugio, garantizando así acceso al beneficio sin importar el estatus administrativo del solicitante.