El Gobierno de México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaria de Bienestar, anunció la habilitación de cientos de módulos en todo el país para que más y nuevos adultos mayores de 60 años puedan tener acceso a la credencial que entrega el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM.

“Tu credencial actual no pierde validez y el trámite es gratuito y permanente”, remarcó el comunicado de la Secretaria de Bienestar. La entidad gubernamental anunció la habilitación de los módulos para el trámite de la credencial INAPAM, con atención de lunes a sábado de 10 de la mañana 04 de la tarde.

Beneficios del INAPAM para los jubilados de México.

¿Dónde puedes consultar el módulo para la Credencial INAPAM?

El proceso es sencillo; sin embargo, si eres una persona a quien no se te da muy bien la tecnología, puedes pedirle la ayuda a alguno de tus familiares, ¡Siempre hay un hijo o nieto favorito que te podrá ayudar! Tú o con ayuda de alguien, debe ingresar a gob.mx/bienestar

Seleccionas tu Entidad o Estado y luego tu ciudad o municipio. Ejemplo: Ciudad de México y Benito Juárez y das clic en “Buscar”. -Asegúrate de acreditar que no eres un bot-.

El sistema te va a mostrar el listado completo de los módulos con la dirección completa, la colonia, el código postal, la localidad, la sede, el municipio, el tipo de lugar y la referencia de llegada.

Ejemplos:

Módulo

Calle: Av. Dr. José María Vértiz N. Ext: 543 N. Int: -

Colonia: Colonia Narvarte Poniente

Código Postal: 3020

Localidad Sede: Benito Juárez

Municipio Sede: Benito Juárez

Tipo de Lugar: Edificio de Gobierno Federal

Referencia: Entre Obrero Mundial y Esperanza

Documentos para tramitar la Credencial Inapam si eres mexicano de nacimiento

Para personas mexicanas de nacimiento, el trámite requiere documentos que comprueben identidad, edad y domicilio, además de fotografías recientes para integrar correctamente el expediente presencial en las oficinas del Inapam.

Trámites para el INAPAM

Credencial de elector

Licencia de manejo

Pasaporte

Credencial del IMSS o ISSSTE

Carnet institucional con foto y fecha de nacimiento

Acta de nacimiento, CURP o constancia de residencia (si no se cuenta con identificación principal)

Comprobante de domicilio vigente

Dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color o blanco y negro

Documentos para tramitar la Credencial Inapam si eres extranjero migrante

Las personas extranjeras con residencia temporal o permanente deben presentar documentos migratorios válidos junto con un comprobante de domicilio en México, además de cumplir con los requisitos fotográficos establecidos por el instituto.

INAPAM para extranjeros Gobierno de México

FM2 o FM3

Carta de naturalización

Permiso de residencia temporal

Pasaporte vigente

Comprobante de domicilio en territorio mexicano

En situación migratoria indeterminada: identificación del INM o COMAR

Dos fotografías tamaño infantil recientes, a color o blanco y negro

Para quienes enfrentan situaciones migratorias especiales, el INAPAM permite documentos emitidos por autoridades migratorias o de refugio, garantizando así acceso al beneficio sin importar el estatus administrativo del solicitante.